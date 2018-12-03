Предварительный обзор DJI Osmo Pocket. Компактная экшн-камера

2018-12-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - DJI Osmo Pocket; [107]
Современный рынок экшн-камер способен порадовать абсолютно любого пользователя. Кто-то купит дорогую GoPro и отдаст еще одну стоимость камеры за аксессуары, кто-то обратит внимание на модели от Xiaomi или вовсе закажет что-то от малоизвестного бренда. Нужно понимать, что у каждого свои задачи и не обязательно покупать себе дорогой продукт за 600-800 долларов. Для большинства потенциальных покупателей камера покупается в качестве устройства для съемки путешествий, каких-то домашних праздников и экстремальных спортивных активностей. И в этом случае модель DJI Osmo Pocket подойдет просто идеально — она отлично снимает, у нее продвинутое управление и ценник, позволяющий не переживать о семейном бюджете. Думаю, такое многим будет полезно, особенно если вы впервые покупаете продукт этого сегмента и хотите для начала за небольшую сумму разобраться в особенностях камеры.

Характеристики

Начнем с того, что здесь установлен CMOS-сенсор размером 1/2,3" и разрешением 12 мегапикселей. Это довольно неплохо для столь компактного устройства и картинка получится крайне привлекательной и яркой даже в том случае, если освещение не будет идеальным. Встроенная батарея позволяет камере снимать в течение 140 минут. Больше двух часов записи для экшн-камеры вполне приличный результат, тем более у вас будет возможность подзарядить устройство от внешней батареи. Таскать с собой десяток батарей нет смысла, просто таскайте павербанк и все. Отдельно стоит отметить, что снимает камера с углом обзора в 80 градусов. Обычно производители стараются за счет выгнутых линз получить более широкий угол, но это искажает картинку, особенно если вы снимаете на небольшом расстоянии. В этом случае разработчики решили дать нам угол обзора, который сопоставим с углом обзора обычного человека.

Видео

Камера умеет снимать в 4К разрешении на 60 кадрах в секунду — это большая редкость на текущий момент. Во-первых, здесь реальное 4К разрешение, то есть 3840 на 2160 точек. Очень многие производители пишут 4К, но на самом деле непонятно что там за картинка. Во-вторых, обычно камеры такого класса и стоимости снимают в 30 кадров, что не очень круто. Данная же модель умеет снимать в 60 кадров, да еще и в кодеке H.264. Можно прямо сразу выкладывают в YouTube и не морочить себе голову с монтажом. В этом плане устройство тоже порадовало, так как качество видео очень высокое.

Особенности

Производитель решил, что помимо хорошей съемки нужно еще и стабильную картинку предоставить. Так что данная модель оборудована стабилизатором, позволяющим вам снимать прямо с рук без каких-то дополнительных элементов управления. Очень крутой бонус, ведь в путешествиях хочется брать с собой минимум электроники, а со встроенным стабилизатором это вам и не нужно. Помимо этого, здесь встроен небольшой дисплей, который позволяет вам сразу смотреть на тот контент, который вы снимаете. Это удобно, если под рукой нет смартфона для демонстрации контента.

Итог

Некоторое время в сети ходили слухи, что данная камера будет продаваться за 250 долларов и мы в это слабо верили. На релизе оказалось, что не зря — за новинку просят все 350 долларов и это без учета аксессуаров. Нужно понимать, что для камеры со стабилизатором и 4К видео цена очень даже адекватная, конкуренты стоят заметно дороже. Помимо этого, как вариант для записи блогов с путешествий это просто шикарный продукт, как в плане качества записи, так и в плане дополнительных бонусов. Будем ждать релиза новинки в нашей стране, чтобы узнать стоимость в рублях.


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