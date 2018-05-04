Предварительный обзор Dell OptiPlex 7460. Крутой моноблок

Стоит отметить, что хотя компания Dell не является такой известной и популярной как Apple, но у нее тоже громадная аудитория пользователей. В частности, компьютеры этой компании используют в корпоративном секторе — в США буквально каждый второй офис большой компании забит ноутбуками и моноблоками производителя. Сегодня мы поговорим о новой модели под названием Dell OptiPlex 7460, которая создавалась для корпоративных пользователей, но никто не мешает вам поставить такой компьютер себе дома. У него есть все необходимые возможности и характеристики, осталось только решить, нужен ли вам именно такой компьютер или нет. Собственно, сегодня мы посмотрим на все характеристики и возможности компьютера, чтобы иметь представление о новинке, которую уже активно рекламируют в сети. Моноблоки стали популярнее, вот только есть ли смысл переплачивать за компактность?

Характеристики

За основу производительности моноблока взят процессор Intel Core восьмого поколения. У вас будет возможность выбрать подходящую модель, начиная от самых простеньких и заканчивая i7 8700. Стоит рассматривать подходящие варианты исходя из того, какие именно цели вы преследуете — если вы планируете работать с текстом, то младшей модели будет предостаточно, но если есть желание делать видео и монтировать его в 4К, то самая мощная модель будет более актуальной. Помимо этого, есть возможность установить дискретную видеокарту — если она вам нужна, то почему бы не поставить, правильно? Сюда можно поставить в максимальной комплектации видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050 на 4 гигабайта. Этого будет предостаточно, чтобы монтировать видео было комфортно. В игры, к сожалению, на таком устройстве играть нет смысла — это больше для работы.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида данная модель вызывает достаточно смешанные чувства. Стоит понимать, что девайс создавали с упором на то, что вы будете использовать новинку в офисе, так что внешний вид здесь максимально простой и скромный — на лицевой панели рамки сведены к минимуму справа, слева и сверху, тогда как снизу имеется большая серебристая вставка. На тыльной стороне у нас фирменный дизайн компании — серебристая панель, ножка функциональная, логотип компании. Подставка имеет плоскую прямоугольную форму, занимает минимум места и не дает монитору шататься на столе. Это важный момент.

Бонусы

Данная модель поставляется с диагональю дисплея 23,8 дюйма, но есть еще старшая модель на 27 дюймов. При покупке вы можете выбрать разрешение дисплея — 1920 на 1080 точек или 3840 на 2160 точек. Помимо этого, опционально можно добавить сенсорный дисплей для управления в определенных задачах. Конечно, работать с таким монитором с сенсорным управлением не очень удобно, но такая возможность у вас имеется. Комплектуется компьютер 2,5-дюймовым накопителем и M.2 2280, опционально. Вы можете выбрать подходящим вам объем и тип накопителя, чтобы получить адекватную стоимость конечного продукта.

Итог

Цена минимальной комплектации младшей версии составляет 1130 долларов. Это достаточно высокая цена, если учитывать, что внутри будет стоять совсем мало памяти и оперативки. С другой стороны, для корпоративного сектора это идеальный вариант — можно спокойно работать с документами и не переживать за шумный системный блок под столом, тут даже вебкамера выдвижная имеется. Отличный компьютер, а для тех, кто не хочет собирать свой собственный, это лучшее приобретение. Еще и проработает он достаточно долго, я в этом уверен, ведь Dell в этом плане молодцы.