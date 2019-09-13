Предварительный обзор Fujifilm X-A7. Стильная беззеркалка

Характеристики

Для любителей фотографии, которые хотят себе новый классный фотоаппарат, подготовили довольно интересную новинку, которая уже появилась в нашей стране и готова покорять местных фанатов. Устройство и правда необычное, снимает хорошо и стоит вполне адекватных денег. Вопрос только в том, что вы хотите от нового фотоаппарата и нужен ли он вам в принципе.

Дизайн корпуса

За основу фотоаппарата взят сенсор APS-C с разрешением 24 мегапикселя, который делает снимки в разрешении 6000 на 4000 точек. То есть, картинка получается достаточно масштабная и четкая, хотя это не полнокадровый фотоаппарат. У полного кадра матрица больше, на нее попадает больше света и фотографии получаются совершенно иными, но Fujifilm X-A7 и не позиционируют как устройство для профессионалов. Это вариант для любителей, которые не хотят снимать красивые пейзажи во время путешествия на смартфон и хотят более высокое качество, чтобы можно было распечатать фотографию. Также фотоаппарат оборудован большим сенсорным экраном на 3,5 дюйма, который обеспечивает вас удобным управлением и поиском наиболее удобного ракурса для фотографии. Ничего удивительного в плане характеристик устройства нет, но снимает для своего класса он просто отменно.

Особенности

Главным преимуществом беззеркальной камеры являются ее габариты — обычно зеркальная камера намного больше, она занимает тьму места в сумке или рюкзаке, а у данного аппарата габариты меньше. Это позволяет носить камеру с собой в походы, в какие-то путешествия или банально на прогулку — не нужно таскать с собой еще какие-то дополнительные сумки специально для камеры. В плане внешнего вида у устройства все достаточно хорошо, ведь производитель уже много лет на рынке фотоаппаратов и знает, как нужно их делать. Здесь удобный корпус с приятными на ощупь материалами, довольно удобный корпус для хвата одной рукой, а рычажки выполнены в достаточно классическом для компании стиле. То есть, пользоваться фотоаппаратом будет действительно принято и легко — переключать режимы, снимать и носить устройство вам понравится. Это главный критерий при оценке дизайна.

Итог

Очень понравилась реализация экрана, который можно поворачивать в обратную сторону, чтобы снимать себя самого в хорошем качестве и не терять фокус. Это крайне удобно, если вы уехали в путешествие сами и хотите при этом сделать селфи на фоне чего-то красивого. Просто поворачиваете экран в нужную сторону, делаете снимки и получаете результат. Также это очень удобно, если вы снимаете видео о путешествиях и хотите носить с собой камеру длительное время. Новинка даже умеет снимать в разрешении 4К на 30 кадрах в секунду, что достаточно хорошо на самом деле. Этого хватит, чтобы снимать современные видео и выкладывать их в интернет. И, конечно, не стоит забывать, что фотоаппарат крайне легкий и его удобно носить в руках длительное время — руки при этом не устают, не ощущается большого дискомфорта. Для авторов видеоблогов это большое преимущество на самом деле.

Теперь о стоимости и о том, как она изменилась для нашего рынка. Дело в том, что фотоаппарат вышел с официальной ценой в 700 долларов, но к нам он добрался уже за 52 тысячи рублей. Это, естественно, не очень понравилось пользователям, ведь это совершенно разные цены. Но, здесь стоит уточнить один важный момент — 700 долларов это цена за «тушку», то есть за саму камеру без объектива, а за 52 тысячи вы получаете X-A7 Kit 15-45mm. Это камера с довольно неплохим объективом, которая прямо из коробки готова снимать.