Предварительный обзор Fujifilm X-T200. Шикарная камера

2020-01-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Fujifilm X-T200; [111]
Официально представлен новый фотоаппарат компании Fujifilm, который смотрится достаточно интересно, обладает рядом преимуществ и стоит адекватных денег. Для любителей, которые хотят снимать отличные кадры, это идеальная возможность за недорого купить отличный продукт для активного использования. Итак, давайте смотреть ближе.

Дизайн корпуса

Фотоаппарат выполнен в классическом для компании корпусе без новомодных элементов, дополнительных украшений и плавных форм. Корпус окрашен в серебристый цвет, выглядит очень стильно и привлекательно, также большая часть корпуса покрыта черным пластиком с шероховатой поверхностью, которая нужна для более прочного хвата и удобства во время съемки. Все аппаратные элементы остались на своих местах — кнопки расположены удобно и снимать вслепую очень даже удобно, переключать режимы тоже приятно благодаря колесу с множеством зубчиков, видоискатель расположен правильно и немного выдвинут в сторону пользователя. При детальном осмотре дизайна становится понятно, что производитель делал упор не только на внешний вид, но и на удобство в использовании, что в последнее время является большой редкостью. Fujifilm X-T200 смотрится дорого, круто и привлекательно.

Характеристики

Фотоаппарат Fujifilm X-T200 использует довольно простой APS-C сенсор с разрешением 24 мегапикселя. Нужно понимать, что это не полнокадровая камера, а значит она не подойдет профессионалам и тем, кто хочет купить дорогой объектив и получать качественные снимки при любых условиях. Это более простой сенсор, он создан специально для любителей и тех, кто не может позволить себе дрогнущие объективы. Также производитель сообщает о некоторых аппаратных изменениях, которые позволили существенно поднять скорость считывания информации с объектива, плюс уровень ISO здесь подняли до максимального в 25600 ISO. Это позволит снимать в безумно темных условиях, хотя и с приличным уровнем шумов. В целом, ничего невероятного в характеристиках продукта нет, но реализован он весьма неплохо и для своего сегмента очень даже хорош. Да и дополнительных бонусов у него достаточно много.

Особенности

У нового фотоаппарата появился более крупный сенсорный дисплей диагональю 3,5 дюйма, который отлично справляется с поставленными задачами и радует пользователя удобным сенсорным меню. Более того, фотоаппарат обзавелся записью видео в разрешении 4К на частоте кадров 30 в секунду, чего вполне хватит для съемок какого-то интересного контента, блогов или дневников с путешествий. Конечно, если снизить разрешение, то повысится и частота кадров. Кроме того, производитель сообщает об улучшенной системе автоматической фокусировки, которая позволяет снимать кадры быстрее и точнее, хотя об этом говорят все бренды при релизе всех своих фотоаппаратов. Никаких дополнительных бонусов у продукта нет, так как он создавался для бюджетного сегмента и пичкать преимуществами его не стали. В этом просто нет необходимости.

Итог

Фотоаппарат уже поступил в продажу при ценнике в 700 долларов — за эти деньги вы получаете тушку Fujifilm X-T200 без объектива. Это удобно, если у вас уже есть объективы для данного байонета и вам нет смысла брать набор. Однако если объективов у вас нет, то лучше взять китовый набор с объективом XC 15–45 мм f/3,5–5,6 OIS PZ — это шикарный продукт, который позволит снимать любые сценарии. При этом стоимость комплекта всего на 100 долларов выше — за эти деньги вы получаете дополнительно объектив. И это действительно выгодное предложение.

Комментарии и отзывы Fujifilm X-T200
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