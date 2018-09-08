Предварительный обзор Fujifilm X-T3. Новая беззеркалка

В последнее время можно заметить явную тенденцию перехода крупных производителей фотоаппаратов с зеркальных систем на беззеркальные. Преимущества не так очевидны, особенно если вы не профессионал, а обычный пользователь, который хочет делать снимки и ничего более. Тем не менее, преимущества есть — компактность корпуса, например. Беззеркальные фотоаппараты, вроде Fujifilm X-T3, заметно тоньше и легче своих зеркальных конкурентов, что во многих ситуациях полезно. Да и сама технология более совершенная. Сегодня мы поговорим о преимуществах и недостатках данного фотоаппарата, расскажем обо всех его особенностях, чтобы потенциальный покупатель понимал смысл приобретения. Техника довольно дорогая и нужна далеко не всем, но если вы давно хотели себе классный фотоаппарат на все случаи жизни, то обязательно обратите внимание на данный продукт. Он вам явно понравится.

Характеристики

За основу фотоаппарата взят новый CMOS-сенсор X-Trans CMOS 4 APS-C с размером 23,5 на 15,6 миллиметра. Разрешение сенсора составляет 26,1 мегапикселя, так что новинка подходит для любительской фотографии, портретов и пейзажей, но не для профессиональной фотографии с целью отправки в полиграфию. Да и размеры сенсора, как вы могли заметить, далеки от полного кадра. Зато обрабатывать изображения будет процессор X-Processor 4. Это новое поколение, обеспечивающее максимально быструю работу фотоаппарата. Максимальное разрешение кадра получается 6240 на 4160 точек, покадровая съемка может проходить в режиме до 30 кадров в секунду. Отличный показатель для такого уровня камеры, хотя, конечно, это съемка в JPEG, тогда как в RAW кадров в секунду будет заметно меньше. Для установки объективов используется байонет Fujifilm X Mount, это довольно распространенный вариант.

Теперь о характеристиках при съемке. Светочувствительность в стандартном режиме представлена в диапазоне ISO 160–12800, но есть и программное расширение до ISO 80–51200. Выдержка установлена в диапазоне 1/32000 до 30 секунд, то есть можно при хорошем освещении делать просто шикарные снимки движущихся объектов. Съемка видео происходит как в режиме 4К, так и в FullHD. Поддерживается даже формат 4К на 60 FPS, если вы вдруг решили снять очень плавное видео с путешествия. Правда, монтировать потом такой тяжелый материал будет трудно. Но, возможность убавить кадры до 30 FPS никуда не делась.

Настройки

Помните, я говорил, что камера не для профессионалов? Когда смотришь на количество катушек с режимами и настройками, то сразу меняешь свое мнение. У вас слева имеется колесо настройки ISO, чуть правее колесо настройки выдержки, а потом еще и настройка экспозиции. У большинства камер есть просто режимы съемки и клавиша затвора, а все настройки вынесены в меню. Здесь же каждый параметр настраивается отдельно, а режимов для съемки всего два — ручной и авто (буква А). Не самое удобное решение для управления, особенно для новичков, желающих снимать лишь с настройкой диафрагмы, например.

Итог

Теперь о стоимости — за тушку, то есть сам фотоаппарат без объектива, просят всего 1500 долларов. Этого предостаточно, чтобы выйти на средний класс, хотя там тьма конкурентов имеется. Вариант с китовым объективом XF 18-55mm стоит 1900 долларов и это тот случай, когда любителю вполне можно брать набор сразу. Объектив неплохой, он закрывает два наиболее популярных среди аматоров фокусных расстояния, да и дешевле получается. Камера интересная, но не совсем понятно, для кого ее создавали. Явно же не для профессионалов, но и любителям она не особо нужна.