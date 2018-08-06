Предварительный обзор Fujifilm XF10. Отличный фотокомпакт

В последнее время пользователи стали больше любить компактные камеры. Вероятно, таскать в путешествия или просто использовать в повседневной жизни зеркальный фотоаппарат не так уж просто. А вот компактную камеру можно бросить в карман куртки или рюкзака и он там просто потеряется, так как места занимает не так много. Новая камера Fujifilm XF10 является ярким примером того, что можно делать красивые и функциональные фотокомпакты для самых разных целей. Стоит понимать, что это условно бюджетная модель, которая предназначена не для профессионалов, а для любителей или продвинутых аматоров. Собственно, сегодня мы посмотрим на все преимущества и недостатки данного решения, чтобы вы понимали, насколько легко можно сегодня получить крутую камеру. И, конечно, не будем забывать, что Fujifilm — титан рынка фотоаппаратов с длинной историей и высоким качеством продукции.

Характеристики

За основу фотоаппарата взяли матрицу APS-C с разрешением 24 мегапикселя. Это весьма неплохое решение, в зеркальных фотоаппаратах начального уровня тоже ставят такие матрицы. Конечно, это не полный кадр, но и камера эта бюджетная, ждать FullFrame я бы и не стал. На камеру установлен объектив с фокусным расстоянием 18,5-мм. Это условный широкий угол, хотя в эквиваленте 35-мм это 28 мм фокусного расстояния. Человеческий глаз видит примерно на 35 мм, то есть картинка у вас будет практически без искажений и рыбьего глаза. Это важно, если вы собираетесь снимать людей с близкого расстояния. Максимальная диафрагма составляет f/2.8, на светосильный не тянет, но фотографировать при плохом освещении вы вполне можете. Собственно, такие модели обычно используют для фотографий на улице, а там обычно света предостаточно для хорошей фотографии. Характеристики получились очень даже неплохими.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что данный фотоаппарат продают в двух вариантах цветового оформления — в золотистом с коричневыми вставками и в черном. Лично мне золотистый вариант кажется более привлекательным и богатым, но здесь каждый для себя сам решает. На верхней грани справа у нас имеются все необходимые элементы управления камерой, они выполнены в виде механических колес прокрутки. На панели с дисплеем имеется джойстик для выбора точки фокусировки и парочка клавиш для удаления фото. Остальные действия назначены на сенсорный экран.

Особенности

Стоит отметить, что у данной модели нет горячего башмака для установки микрофона или внешней вспышки. Конечно, камера компактная и мало кто будет таскать здоровенную вспышку, но это важный момент. Экран здесь не откидывается, он влитой в корпус. Зато сенсор довольно отзывчивый и можно выбирать точку фокусировки нажатиями на дисплей, это удобно. Здесь нет видоискателя, его функцию тоже выполняет дисплей. Отмечу еще наличие записи видео в разрешении 4К — вы можете писать картинку лишь на 15 кадрах в секунду. Скорее всего, это лишь для маркетинга и красивой иконки 4К на коробке.

Итог

Стоимость камеры составляет 500 долларов и за эти деньги вы получаете шикарную возможность делать красивые снимки в любой части мира. При этом вам не нужно таскать с собой объективы разнообразные, не нужно переживать о весе камеры. Просто бросили в карман и поехали в отпуск. Снимает новинка очень даже привлекательно, есть масса настроек и даже возможность снимать в соотношении сторон 1:1 для Instagram. Разработчик сделал все, чтобы вы могли спокойно делать красивые кадры и сразу публиковать их в социальные сети. За свои деньги это явно лучшая камера на рынке.