Предварительный обзор Fujinon XF 8-16mm F2.8 R LM WR. Новый широкоугольник

Длительное время единственными сильными игроками на рынке фотоаппаратов были Nikon и Canon, тогда как другие компании оставались на втором плане. Естественно, производители делали упор на фотоаппараты этих двух компаний и выпускали крутые объективы для байонетов этих брендов. Постепенно рынок вырос, профессиональные фотографы закупили себе «стекла» и переходить на другие фотоаппараты уже не хотели, так как дорого менять парк оптики. Тем не менее, стали появляться модели вроде Fujinon XF 8-16mm F2.8 R LM WR, которые вынуждают профессионалов менять свои устройства и смотреть в сторону новых компаний. Новинка просто идеально подходит для съемки пейзажей, а это достаточно популярный жанр среди профессионалов. Мы решили рассказать вам о преимуществах данного решения, чтобы вы могли знать больше о рынке объективов. Может это ваше следующее приобретение, кто знает.

Характеристики

Начнем с основного — фокусное расстояние здесь составляет 8–16 мм. Это ультраширокий угол обзора, обычно для съемки пейзажей и природы используют фокусное расстояние от 14 мм и до 30 мм, здесь же у вас будет возможность снимать с эффектом рыбьего глаза. Отличная возможность для съемки природы — лесов, гор, а на максимальном фокусном расстоянии можно снимать архитектуру или даже помещения. Максимальная диафрагма составляет f/2.8, то есть это весьма светосильный вариант. В принципе, для широкоугольного объектива этот показатель практически идеален, больше диафрагма есть лишь у парочки очень дорогих вариантов, да и то под байонет EF. Минимальная же диафрагма составляет f/22, это стандарт. Исходя из основных характеристик продукта можно сказать, что это отличный вариант для тех, кто снимает панорамы, природу и планирует заниматься этим даже в условиях плохого освещения.

Теперь давайте поговорим о конструкции объектива. Внутри установлено 20 элементов в 13 группах, то есть это достаточно сложный по современным меркам продукт. Четыре линзы из этого набора являются асферическими, есть три элемента ED и три Super ED. Отдельно разработчик похвалил новое покрытие Nano GI, которое изменяет индекс преломления света и убирает всевозможные ореолы при падении света под определенными углами. Это помогает при съемке в солнечный день. Вес продукта составляет 805 грамм, длинна достигает 122 миллиметра. С блендой получается чуть больше, но это все еще весьма компактное решение.

Дизайн корпуса

Разработчики объектива решили не делать акцент на привлекательный внешний вид и представили достаточно скромный продукт. Корпус покрыт черным материалом, местами он прорезинен или что-то в этом духе, чтобы фотограф мог легче брать руками за кольца фокусировки или менять фокусное расстояние. Ближе к корпусу у вас есть обозначения на кольцах — фокусное расстояние и диафрагма. Цифры нанесены белым цветом, из-за чего различаются легче. Хотя, фотографы на это редко обращают внимание, ведь информация дублируется на экране.

Итог

Стоимость продукта достигает 2000 долларов и это вполне ожидаемый ценник. Нужно понимать, что производитель и не обещал нам показать доступное решение для аматоров. Это устройство для ценителей красивых фотографий природы или архитектуры. Создавался объектив для профессионалов, которые хотят перейти на камеру Fujifilm и получить все необходимые инструменты для продуктивной работы. Не могу сказать, что это прямо прорыв на рынке, но это очередная возможность перейти на новый бренд камер и посмотреть на возможности устройства. Вдруг это ваш новый любимый объектив.