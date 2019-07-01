Предварительный обзор Getac UX10. Планшет-танк

2019-07-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Getac UX10; [91]
Официально представлен новый прочный планшетный компьютер Getac UX10, который поражает своим дизайном и прочным корпусом. Кроме того, новинка оборудована достаточно производительной начинкой, которая позволяет не переживать о проблемах в рабочей среде.

Характеристики

За основу производительности планшета взят процессор Intel Core i7-8665U поколения Whiskey Lake, который работает на тактовой частоте от 1,9 до 4,8 гигагерц на восьми вычислительных ядрах. Этого предостаточно, чтобы ваш планшет справлялся с любыми поставленными перед ним задачами без проблем с производительностью. Также компьютер может похвастаться 8 гигабайтами оперативной памяти, которая, при желании, может быть дополнена еще 8 гигабайтами — это даст вам дополнительную производительность и более широкий спектр возможностей. Встроенная же память представлена SSD накопителями от 256 гигабайт до 1 терабайта — этого хватит, чтобы вы получали удовольствие от работы и не переживали из-за длительных загрузок системы или приложений.

Дизайн корпуса

Речь идет о защищенном планшетном компьютере, который можно использовать в полевых условиях без страха остаться без связи, так что дизайнеры постарались сделать его максимально прочным, позабыв о привлекательности. На лицевой стороне можно увидеть дисплей, у которого довольно толстые рамки по всем краям. Это нужно, чтобы планшет при падении или каком-то механическом воздействии мог пережить все тяготы и лишения. Справа так же имеются аппаратные клавиши для работы с определенными функциями операционной системы — это удобно, если вы не можете удобно сфокусировать картинку или включить меню Пуск по сенсорному экрану. На тыльной стороне интересного еще меньше — там только камера и бронированный корпус, который должен вас пасти от падений и прочих проблем. В целом, дизайн мне скорее нравится, чем нет — его создавали по образу танка и все получилось очень даже достойно.

Сферы применения

Нужно понимать, что данная техника создается не для широкого использования и, скорее всего, обычный пользователь никогда себе такой планшет не купит. Суть в том, что все функции и особенности Getac UX10 сформированы на основе уникальных требований людей, которые работают с тяжелых условиях и нуждаются в планшете. Например, геодезисты, измеряющие территории, часто пользуются планшетами для навигации и отметок на карте, плюс есть строители, сотрудники государственных структур и так далее. На любой работе, где вам приходится заниматься определенными задачами в ужасных условиях труда, данный планшет покажет себя с идеальной стороны — там, где iPad разобьется и перестанет работать, Getac UX10 будет выполнять все поставленные задачи и даже не подумает выключаться. Именно по этому он стоит дороже, чем обычный планшеты с аналогичными характеристиками.

Итог

Планшет Getac UX10 интересен тем, что он совершенно не боится падений, пыли, грязи, влаги и прочих стихийных бедствий, которые обычные планшеты боятся как огня. Вы можете взять этот продукт в любую точку мира и в любых условиях получать нужные функции и возможности, что крайне важно для определенных сотрудников. Для большинства обычных пользователей планшет не будет интересным, так как его функции создавались для совершенно специфических ситуаций. Но, Getac UX10 явно заинтересует аудиторию — у него есть все необходимое, чтобы пользователи как минимум обратили на него внимание. Остается только надеяться, что в Россию его завезут по вполне разумной цене, а не как обычно.

Комментарии и отзывы Getac UX10
Xiaomi продала миллион смартфонов Redmi ...
Xiaomi продала миллион смартфонов Redmi Накануне завтрашней презентации смартфонов CC9 и CC9e вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг похвастался успеха...
Обзор Please Find Me. Хоррор с юмором...
Обзор Please Find Me. Хоррор с юморомНезависимые разработчики очень редко могут похвастаться действительно интересными идеями, что делает клас...
«Глушитель» способен заблокировать любой...
«Глушитель» способен заблокировать любойОсобая форма «глушителя» была разработана таким образом, чтобы определенные частоты, проходящие через кон...
Мощная новинка Lenovo Z6 и его функции...
Мощная новинка Lenovo Z6 и его функцииАнонс Lenovo Z6 – обновленного смартфона среднего класса – всё ближе. Компания не стремится удержать пара...
Стильные чехлы для CC9...
Стильные чехлы для CC9Помимо прозрачного чехла компания приготовила разноцветные "желейные" решения, а выделяет аксессуары боль...
Новый недорогой смартфон C15 Pro+ с Heli...
Новый недорогой смартфон C15 Pro+ с HeliЭкранная панель имеет формат 19:9, размер диагонали составляет 6,088 дюйма. Соотношение площади дисплей и...
Новинка Samsung Galaxy Watch Active 2 ...
Новинка Samsung Galaxy Watch Active 2 Galaxy Watch Active 2 будут представлены в двух размерах: 40 и 44 мм. Ожидается, что гаджет с 1,5 ГБ опер...
Смартфон Redmi K30 с Snapdragon 865 полу...
Смартфон Redmi K30 с Snapdragon 865 полуВ сети появились изображения будущего смартфона Redmi K30 с Snapdragon 865 и 64 Мп камерой. Аппарат получ...


Обзор Verbatim Premium U1 16 Gb (43962). SD карта для вашего фотоаппаратаОбзор Verbatim Premium U1 16 Gb (43962). SD карта для вашего фотоаппарата
Обзор Indivo stereoBand. Беспроводные наушники для музыки и звонковОбзор Indivo stereoBand. Беспроводные наушники для музыки и звонков
Обзор ORICO ODC-2A5U-WH. Сетевой фильтр на 5 USB (2.4 А)Обзор ORICO ODC-2A5U-WH. Сетевой фильтр на 5 USB (2.4 А)
Обзор Defender X362. Акустическая 2.1 система для вашего дома Обзор Defender X362. Акустическая 2.1 система для вашего дома
Обзор ADATA P16750. Внешний аккумулятор на 16750 мАч Обзор ADATA P16750. Внешний аккумулятор на 16750 мАч
Предварительный обзор Getac UX10. Планше...
Предварительный обзор Getac UX10. ПланшеОфициально представлен новый прочный планшетный компьютер Getac UX10, который поражает своим дизайном и п...
Обзор Please Find Me. Хоррор с юмором...
Обзор Please Find Me. Хоррор с юморомНезависимые разработчики очень редко могут похвастаться действительно интересными идеями, что делает клас...
Предварительный обзор GPD P2 Max. Самый ...
Предварительный обзор GPD P2 Max. Самый Состоялся официальный релиз компактного ноутбука GPD P2 Max, который не только выглядит стильно, но и мож...
Lenovo представила новую линейку ноутбук...
Lenovo представила новую линейку ноутбукКаким должен быть ноутбук для малого и среднего бизнеса? Мобильным, чтобы было удобно переносить его с ме...
Предварительный обзор Cooler Master GM21...
Предварительный обзор Cooler Master GM21Сегодня мы поговорим о новом мониторе Cooler Master GM219-30, который удивил нас не только своим привлека...
Huawei рассказала про развитие 5G сети в...
Huawei рассказала про развитие 5G сети в27 июня в Москве прошла пресс-конференция компании HUAWEI, которая была посвящена перспективам развития 5...
Предварительный обзор ASUS VA326HR. Стра...
Предварительный обзор ASUS VA326HR. СтраОбычно мы хвалим мониторы от компании ASUS, так как они действительно получаются достойными и могут порад...
Обзор Heavy Rain. Спустя девять лет...
Обзор Heavy Rain. Спустя девять летСтоит понимать, что далеко не у всех геймеров есть игровая приставка. И, соответственно, если у вас не бы...
ПАО «Ростелеком» показала журналистам и ...
ПАО «Ростелеком» показала журналистам и Один из 20 колл-центров ПАО «Ростелеком» пригласил журналистов и блогеров принять участие в большом блог-...
Предварительный обзор ASUS VP348QG. Крут...
Предварительный обзор ASUS VP348QG. КрутСегодня мы поговорим о достаточно привлекательном мониторе ASUS VP348QG, который выглядит стильно и может...
Обзор Failed State. Шикарная атмосфера...
Обзор Failed State. Шикарная атмосфераДовольно редко на глаза попадаются игры от независимых разработчиков, которые действительно выглядят прив...
Предварительный обзор Chuwi LapBook Plus...
Предварительный обзор Chuwi LapBook PlusУ китайских производителей есть большое преимущество — они спокойно могут выпускать мощные решения за дос...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor