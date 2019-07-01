Предварительный обзор Getac UX10. Планшет-танк

Характеристики

Официально представлен новый прочный планшетный компьютер Getac UX10, который поражает своим дизайном и прочным корпусом. Кроме того, новинка оборудована достаточно производительной начинкой, которая позволяет не переживать о проблемах в рабочей среде.

Дизайн корпуса

Сферы применения

Итог

За основу производительности планшета взят процессор Intel Core i7-8665U поколения Whiskey Lake, который работает на тактовой частоте от 1,9 до 4,8 гигагерц на восьми вычислительных ядрах. Этого предостаточно, чтобы ваш планшет справлялся с любыми поставленными перед ним задачами без проблем с производительностью. Также компьютер может похвастаться 8 гигабайтами оперативной памяти, которая, при желании, может быть дополнена еще 8 гигабайтами — это даст вам дополнительную производительность и более широкий спектр возможностей. Встроенная же память представлена SSD накопителями от 256 гигабайт до 1 терабайта — этого хватит, чтобы вы получали удовольствие от работы и не переживали из-за длительных загрузок системы или приложений.Речь идет о защищенном планшетном компьютере, который можно использовать в полевых условиях без страха остаться без связи, так что дизайнеры постарались сделать его максимально прочным, позабыв о привлекательности. На лицевой стороне можно увидеть дисплей, у которого довольно толстые рамки по всем краям. Это нужно, чтобы планшет при падении или каком-то механическом воздействии мог пережить все тяготы и лишения. Справа так же имеются аппаратные клавиши для работы с определенными функциями операционной системы — это удобно, если вы не можете удобно сфокусировать картинку или включить меню Пуск по сенсорному экрану. На тыльной стороне интересного еще меньше — там только камера и бронированный корпус, который должен вас пасти от падений и прочих проблем. В целом, дизайн мне скорее нравится, чем нет — его создавали по образу танка и все получилось очень даже достойно.Нужно понимать, что данная техника создается не для широкого использования и, скорее всего, обычный пользователь никогда себе такой планшет не купит. Суть в том, что все функции и особенности Getac UX10 сформированы на основе уникальных требований людей, которые работают с тяжелых условиях и нуждаются в планшете. Например, геодезисты, измеряющие территории, часто пользуются планшетами для навигации и отметок на карте, плюс есть строители, сотрудники государственных структур и так далее. На любой работе, где вам приходится заниматься определенными задачами в ужасных условиях труда, данный планшет покажет себя с идеальной стороны — там, где iPad разобьется и перестанет работать, Getac UX10 будет выполнять все поставленные задачи и даже не подумает выключаться. Именно по этому он стоит дороже, чем обычный планшеты с аналогичными характеристиками.

Планшет Getac UX10 интересен тем, что он совершенно не боится падений, пыли, грязи, влаги и прочих стихийных бедствий, которые обычные планшеты боятся как огня. Вы можете взять этот продукт в любую точку мира и в любых условиях получать нужные функции и возможности, что крайне важно для определенных сотрудников. Для большинства обычных пользователей планшет не будет интересным, так как его функции создавались для совершенно специфических ситуаций. Но, Getac UX10 явно заинтересует аудиторию — у него есть все необходимое, чтобы пользователи как минимум обратили на него внимание. Остается только надеяться, что в Россию его завезут по вполне разумной цене, а не как обычно.