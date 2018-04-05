Предварительный обзор Gigabyte Aorus RX 580 Gaming Box. Делаем ноутбук игровым

Стоит отметить, что подобные решения уже были на рынке и не раз — многие компании демонстрировали свои игровые «коробки», подключая которые вы получаете больше производительности в играх. Это шикарное решение для тех, кто пользуется ноутбуком для работы и ездит с ним по городу, либо работает в офисе и таскает устройство домой. Вы можете приобрести тот ноутбук, который вам подходит по характеристикам и габаритам, а потом докупить такую вот коробку и получить высокую производительность в играх. Ставите дома большой монитор, ставите клавиатуру с мышкой, добавляете RX 580 Gaming Box и получаем настольный компьютер с высокой производительностью. А в случае, если вам нужен компактный ноутбук, то просто отключаем его от системы и все, можно в путь. Думаю, для многих пользователей такое решение понравится, ведь у вас всегда будет масса возможностей для комфортной работы и отдыха.

Характеристики

Из названия устройства уже понятно, какая там видеокарта установлена. Но, мы решили уточнить — сюда поставили видеокарту GIGABYTE Radeon RX 580 на 8 гигабайт. Это довольно мощное решение, которое и в обычном компьютере позволит вам играть на ультра-настройках графики, а на ноутбуке мощности карты будет за глаза. Здесь имеется режим Gaming Mode, который поднимает частоту графического ядра до 1340 МГц, а память функционирует на частоте 8000 МГц. Видеокарта достаточно производительная, чтобы вы могли играть в топовые игровые проекты на высоких или ультра-настройках графики. Многое еще зависит от процессора вашего ноутбука, ведь есть такое понятие как «узкое горлышко бутылки», когда процессор не позволяет видеокарте раскрыться на сто процентов. Но, думаю, более-менее современного ноутбука хватит с головой, чтобы вы играли с комфортом.

Дизайн

Сама коробка имеет достаточно компактные размеры. На лицевой стороне у нас нарисован логотип компании, на правой боковой панели ничего нет, там лишь плотная металлическая панель установлена. Левая боковая панель имеет перфорацию в виде сетки, выглядит довольно стильно, видеокарту можно видеть. Компактность корпуса мне очень понравилась, это именно то, что не стыдно поставить на рабочий стол и пользоваться каждый день. В каком-то смысле данная коробочка напоминает уменьшенную версию компьютерного корпуса. На тыльной стороне у нас даже имеется место для вентилятора.

Как это работает

Для подключения ноутбука к коробке вам нужно сначала девайсы включить в питания. После этого, у коробки на тыльной стороне имеется порт USB Type-C с интерфейсом Thunderbolt 3, при помощи которого вы подключаете устройство к ноутбуку. Все, вы уже получили широкие возможности для игр и работы с видео. Однако, на этом разработчики не остановились — на видеокарте же имеются порты HDMI и DP для подключения внешних мониторов. Вы моете настроить вывод картинки на внешние мониторы, поставить клавиатуру с мышкой и получить стационарную рабочую станцию. Шикарно, как по мне.

Итог

На данный момент точной информации о стоимости продукта нет, но можно посмотреть на стоимость самой видеокарты, добавить половину стоимости материнской платы начального уровня, плюс немного за корпус. Получается где-то две стоимости данной видеокарты. Стоит ли оно того? Конечно, если вы не хотите собирать отдельно компьютер для игр, а ноутбук у вас уже имеется, то можно докупить такую штуку и играть в игры. Это позволит сэкономить деньги и получить возможность на работе работать с ноутбуком, а дома играть на том же девайсе. Думаю, для многих современных пользователей этого будет предостаточно.