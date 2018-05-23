Предварительный обзор HP Curved AiO 34. Идеально для работы

2018-05-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - HP Curved AiO 34; [63]
В последнее время пользователи стали все больше внимания обращать на моноблоки, так как это решение наиболее интересно для рабочих задач. То есть, если вы не планируете играть в игры, то зачем покупать здоровенную пыльную коробку, которую нужно постоянно чистить от пыли и надеяться, что там ничего не перегреется внутри? Для казуальных задач или офисной работы можно спокойно покупать ноутбук, неттоп или моноблок. Конечно, ноутбук это вообще универсальное решение, но у HP Curved AiO 34 есть свои преимущества — это крутое устройство для тех, кто хочет работать на большом дисплее и получать от этого максимум положительных эмоций. Я не могу сказать, что это что-то невероятное и что раньше такого никто не делал, но на данный момент это лучшее решение на рынке персональных компьютеров в форм-факторе моноблок. Давайте же посмотрим на особенности устройства и преимущества в сравнении с конкурентами.

Характеристики

Было сложно, но мы сумели найти официальные характеристики данной новинки. Оказывается, производитель решил поставлять моноблок в трех вариантах комплектации. Первая модель, базовая, поставляется на процессоре Intel Core i5, но там модель не называется. Средняя по производительности модель поставляется с тем же процессором, только оперативной памяти там больше, а старшая получила i7. Вполне логично, что младшая модель подойдет для работы с текстом и какими-то простенькими задачами, а топовая — для видео и изображений. За графику данных решений отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce 1050 GTX, хотя я не могу точно сказать, будет ли данная карта установлена во всех моделях линейки. Вполне ожидаемо устройство может стать прерогативой лишь старшей модели, но утверждать не могу. В принципе, основная «начинка» устройства довольно мощная, но без изюминки.

Остальные параметры тоже остаются в секрете, но если посмотреть на предыдущую версию этого же моноблока, то вы увидите разделение на SSD и HDD. То есть, компьютер получит какой-то SSD для системы и программ, в младшей модели это будет 128 гигабайт памяти, в старшей — до 512 гигабайт. Далее, для хранения больших объемов данных поставят HDD накопитель на 1-2 терабайта. Это не предсказания, а вполне логичная информация, ведь ранее модели именно так и комплектовались. Да и разумное решение — памяти много не бывает.

Дизайн корпуса

Внешний вид устройства ничем не отличается от предыдущих моделей, разве что какими-то очень мелкими и незаметными деталями. На лицевой стороне моноблока расположен дисплей с небольшой ракой снизу, потом ножка входит в подставку, которая является мозгом всей системы. Там у нас процессор, видеокарта и прочие железки, позволяющие компьютеру работать. Дисплей изогнутый, что при такой большой диагонали вполне адекватное решение, имеется светодиодная подсветка на лицевой стороне подставки. Вообщем, в плане внешнего вида здесь очень все хорошо, это идеальный вариант как для дома, так и для работы в офисе.

Итог

Пока что стоимость новинки не раскрывается, но мы можем судить по предыдущим устройствам аналогичного типа. Младшую модель будут продавать за 1700 долларов, среднюю долларов за 2000, а старшая пойдет с молотка за 2300 долларов. Для современного компьютера это вполне адекватная стоимость, особенно если учитывать диагональ дисплея в 34 дюйма с разрешением 2К или 4К. Думаю, такие компьютеры в обозримом будущем действительно могут покорить рынок обычных настольных решений, особенно если цены будут более-менее адекватными. Ждем стоимость для России, это очень интригует.

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