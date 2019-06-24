Предварительный обзор HYPERPC NANO. Компактный игровой монстр

2019-06-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - HYPERPC NANO; [82]
Совсем недавно компания HYPERPC официально представила свой новый компактный компьютер, который выглядит очень стильно и выдает приличную производительность. Мы решили изучить этот вопрос, чтобы пользователь понимал, насколько это интересный компьютер и стоит ли отдавать за него свои деньги. Скажем сразу — такое самостоятельно не соберешь при всем желании.

Характеристики

Многие пользователи думают, что если компьютер производительный и комплектующие у него мощные, то он точно должен занимать добрую половину рабочего стола и весить около 30 килограмм. Однако, компьютер HYPERPC NANO этот миф развеет буквально после релиза, ведь система выдает невиданную производительность при вполне небольших размерах. Базовая модель построена на процессоре Intel Core i5-9400KF, который, как вы догадались из названия, лишен графического ядра, интегрированного в систему. То есть, без видеокарты компьютер работать не будет. Благо, в составе ПК идет мощная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060, которая выдает приличную производительность в играх и при монтаже видео. Фактически, вы можете не переживать о мощности даже при покупке базовой версии — она вполне способна удовлетворить все ваши запросы. Хотя, у топовой комплектации характеристики еще более продвинутые.

За основу производительности топовой модели взят процессор Intel Core i7-9700KF, который тоже лишен графического ядра. Видеокарта здесь NVIDIA GeForce RTX 2070, которая заметно мощнее предыдущей модели и выдает приличные показатели даже в 4К разрешении. Хранить личный контент вы будете на SSD накопителе объемом 960 гигабайт, а оперативной памяти здесь 32 гигабайта. Стоит отметить, что в комплект с моделями идет еще и беспроводная клавиатура с мышкой, чтобы вы могли с комфортом работать и не думать о ненужных проводах. Хотя, для геймеров все же предпочтительней приобрести мышку и клавиатуру отдельно, дабы получать больше удовольствия от игры. В плане производительности все отлично — начинка мощная, игры и программы запускает без тормозов, можно смело заниматься творчеством или вести прямые трансляции. Хотя, никто и не сомневался, что у этого компьютера все хорошо с производительностью.

Дизайн корпуса

Производитель поставил перед собой цель выпустить максимально компактное решение, которое позволит пользователю играть или работать с комфортом, не переживая о том, что система занимает половину рабочего пространства. И это удалось — действительно занимает минимум места и дает вам возможность не думать о лишнем дискомфорте. Корпус выполнен полностью из черного алюминия, который выступает в роли радиатора для охлаждения системы, плюс на корпусе есть несколько отверстий для продува воздухом. Это очень стильное решение, которое сразу указывает вам на то, что компьютер стоит дорого, у него продуманный дизайн и масса полезных бонусов, которые так сразу и не заметишь. Для ценителей строгого дизайна и простоты этот компьютер подойдет просто идеально, ведь у него нет ничего лишнего.

Итог

Главный вопрос — что по стоимости. За базовую модель просят 99 тысяч рублей, а за самую продвинутую комплектацию — 159 тысяч рублей. Это довольно дорого, никто не спорит, но в данной ситуации вы платите за продвинутые характеристики, компактный корпус и прочие мелкие преимущества, которые обычный пользователь при сборке персонального компьютера просто не получит. В этом заключается главная особенность готовых компьютеров — вы достаете систему из коробки, подключаете питание с монитором и уже можно работать.

Комментарии и отзывы HYPERPC NANO
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