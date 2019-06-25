Предварительный обзор Huawei MediaPad M6. Неплохой ход

2019-06-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei MediaPad M6; [24]
Официально представлен планшетный компьютер Huawei MediaPad M6, который не только выглядит достаточно привлекательно, но и позволяет вам получить компактное решение для путешествий, работы или общения в социальных сетях. В этом плане Huawei MediaPad M6 очень хорош, хотя у него есть и масса недостатков. Сегодня мы об этом поговорим более предметно.

Характеристики

Китайская компания довольно давно отказалась от процессоров других производителей и теперь активно использует собственные разработки. Это позволяет понижать конечную стоимость продукта, так как процессор собственного производства всегда дешевле, плюс можно лучше оптимизировать гаджет под определенную модель системы на чипе. В данном планшете используется процессор Kirin 980, который работает на восьми вычислительных ядрах и выдает тактовую частоту вплоть до 2,2 гигагерц. Этого предостаточно, чтобы вы играли в любимые игры, получали удовольствие от плавной картинки и вообще не думали о проблемах с зависаниями или чем-то в таком духе. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 гигабайта, тогда как встроенная память представлена двумя объемами — 64 или 128 гигабайт. Этого хватит, чтобы вы носили в кармане весь необходимый контент.

Также стоит отметить, что планшет представлен в двух вариантах комплектации — 8,4 дюйма и 10,8 дюйма. Диагональ никак не влияет на производительность, это лишь фактический размер экрана. Разрешение при этом составляет 2560 на 1600 точек в любом случае, так что плотность пикселей довольно высокая и вы без труда сможете читать, смотреть фильмы или просто общаться в социальных сетях. Конечно, нужно понимать, что на меньшей диагонали при таком разрешении картинка будет еще более плотной и насыщенной, однако и на большом диагонали все довольно достойно. Отметим и емкость батареи — 7500 мАч это вам не шутки, можно хоть целый день играть в игры, получать от этого удовольствие и наслаждаться использованием планшета в полную меру. Главное, что устройства хватает даже на длительное время во время путешествий — обычно планшеты быстро теряют заряд и перестают быть нужными.

Дизайн корпуса

Нельзя сказать, что Huawei MediaPad M6 может похвастаться каким-то нереально красивым дизайном. Нет, этого у планшета нет, так как разработчики решили пойти стандартным путем и просто выпустили тот же планшет, что и всегда, только с новой начинкой. На фронтальной панели у нас размещена камера, под ней дисплей, а снизу еще нашли место для логотипа компании Huawei, если вы вдруг забыли, планшет какой компании приобрели. Не могу сказать, что это хорошее решение — рамки слишком толстые для современного рынка, что явно играет не на руку данному продукту. С другой стороны, держать планшет с такими рамками будет крайне просто и приятно — в этом нет никакого сомнения. На тыльной стороне, к сожалению, тоже ничего интересного нет — разработчики просто разместили там свою камеру и решили, что этого предостаточно. Видимо, дизайн в этом плане не самый важный.

Итог

Теперь о стоимости, которая тоже немного удивила. Дело в том, что планшет будут продавать от 250 долларов за базовую комплектацию с диагональю 8,4 дюйма. Это весьма достойно, однако в нашей стране стоит ожидать ценник на уровне 300 долларов. Да, сам по себе планшет очень даже неплохой, но у него есть большая проблема — вскоре Huawei лишится поддержки Google Play и загружать приложения вы не сможете. На фоне этого планшет за 300 долларов выглядит крайне спорным решением, которое не оправдывает такие траты.

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