Предварительный обзор LG Gram 17. Очень тонкий ноутбук

Многие привыкли к тому, что на рынке есть лишь один достойный ноутбук — MacBook. Это действительно крутое устройство, которое позволяет работать в любой точке мира с максимальным комфортом даже сидя на лавочке в парке, не говоря уже о более цивилизованных локациях. Однако, помимо этого ноутбука на рынке есть еще тьма конкурентов, которые тоже способны предложить подобный уровень комфорта и удобства. Проблема лишь в том, что эти конкуренты обычно стоят либо дороже, либо на уровне яблочного ноутбука. Есть ли смысл платить те же деньги, только за ноутбук от других брендов? Собственно, на примере устройства LG Gram 17 мы объясним, что иногда есть смысл брать ноутбук не от Apple, но лишь в некоторых ситуациях и только для определенного типа пользователей. Давайте посмотрим, в чем преимущества LG Gram 17 и почему это устройство способно удовлетворить потребности многих пользователей.

Характеристики

За основу производительности данного ноутбука взят процессор Intel Core i7-8565U. Он построен на четырех вычислительных ядрах с восемью потоками обработки информации. При штатной нагрузке тактовая частота составляет 1,8 гигагерца, но если вам нужно работать с более тяжелым контентом, то процессор спокойно поднимает частоту до 4,6 гигагерц. Графика здесь только встроенная, Intel UHD Graphics 620, так как для дискретной видеокарты здесь попросту не нашлось места. Но, встроенной графики вам вполне хватит для работы с фотографиями, видео в FullHD и просмотра фильмов или сериалов. Поддерживать производительность ноутбука будет оперативная память на 16 гигабайт, этого предостаточно для современных систем. Встроенная память представлена твердотельным накопителем на 512 гигабайт. Должно хватить даже для тех, кто хочет носить на ноутбуке много фильмов в высоком разрешении.

Дизайн корпуса

Главным преимуществом нового ноутбука является его толщина — всего 17 миллиметров. Это не рекорд и на рынке предостаточно конкурентов, которые могут предоставить и меньше миллиметров, но здесь все же заключена неплохая производительность. Клавиатура островного типа, клавиши довольно большие и сенсорная панель тоже радует своими габаритами. Этот продукт выглядит предельно круто, особенно если учитывать, что основные оппоненты не выделяются никакими дизайнерскими изысками. Здесь же есть что-то новое и необычное, что многим придется по душе.

Особенности

В названии ноутбука указана цифра 17 и это диагональ дисплея данного устройства. Сейчас все привыкли максимум к 15,6 дюймам, которые частенько заменяют 14 дюймами или 13,3. Но, благодаря уменьшению рамок производителю удалось уместить сюда большой дисплей с разрешением 2560 на 1600 точек, который выглядит крайне привлекательно. Работать с текстом или просто что-то читать на подобном разрешении очень приятно, ваши глаза не будут уставать или напрягаться. И, мне кажется, это большой бонус, ведь работать с ноутбуком вы будете много.

Итог

Теперь о единственном минусе данного продукта, о котором я говори еще в начале статьи. Стоимость новинки составляет 1700 долларов, это дороже, чем новый MacBook Air на 256 гигабайт памяти. То есть, вы можете купить один из лучших ноутбуков за 1499 долларов от компании Apple или взять что-то интересное от компании LG. При том, что дисплеи будут практически равными, да и производительность тоже — это же ноутбук, на нем никто не будет монтировать 4К видео. Сможет ли продукт от LG составить конкуренцию яблочному гаджету? Очень сильно в этом сомневаюсь, особенно при такой цене.