Предварительный обзор Lenovo IdeaCentre AIO A340. Стильное решение

2019-02-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lenovo IdeaCentre AIO A340; [73]
В последнее время пользователи перестали обращать внимание на обычные настольные компьютеры. Дело в том, что не каждый может собрать компьютер из отдельных комплектующих — для этого нужно иметь определенный набор знаний и умений. Кроме того, подобрать и заказать все комплектующие иногда довольно трудно, ведь нужно знать массу тонкостей и важных моментов, чтобы итоговый результат хотя бы просто включился, не говоря уже про продуктивную работу. Так что обычные пользователи, которые не играют в игры и не хотят заниматься монтажом тяжелых видео или фото приобретают себе ноутбуки или моноблоки. Мы сегодня поговорим именно про второй вариант домашнего компьютера, так как это просто идеальный выбор для большинства казуальных пользователей. Речь пойдет, как вы уже догадались, про компьютер Lenovo IdeaCentre AIO A340. Его недавно показали на выставке MWC 2019 и он сразу привлек аудиторию.

Характеристики

Стоит сразу отметить, что производитель не планировал создавать мощную систему на основе Lenovo IdeaCentre AIO A340. Это компьютер для дома и обычных пользователей, которые смотрят фильмы, общаются в социальных сетях и работают с текстами, например. За основу производительности при покупке вы можете выбрать процессоры Core i5-8400T, Core i5-8265U или Pentium Silver J5005 от компании Intel или чип от компании AMD вплоть до A9-9425. Довольно интересный набор процессоров, который позволяет вам легко разобраться в требованиях к железу и купить то, что вам необходимо, не переплачивая денег за нужную производительность. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 16 гигабайт, а встроенная память представлена накопителем на 512 гигабайт (SSD). Кроме того, у вас будет еще и HDD на 1 терабайт для хранения тяжелого контента.

Дизайн корпуса

Поставляется компьютер в двух цветовых вариантах — черном и белом. На фронтальной панели устройства расположен только дисплей и камера, рамки справа и слева сведены к минимуму. Отдельно хочется похвалить фирменную ножку-подставку, которая выполнена в форме трубки и смотрится максимально стильно. Кроме того, у вас будет возможность настраивать угол наклона монитора, чтобы работать с максимальным комфортом. Не скажу, что дизайн продукта прямо удивил или шокировал, но это явно одно из самых привлекательных решений в своем сегменте.

Особенности

Поставляется компьютер в двух вариантах комплектации — 21,5 дюйма и 23,8 дюйма. Оба варианта порадуют вас разрешением 1920 на 1080 точек, матрица весьма качественная и отлично передает цвета. Большим преимуществом продукта можно смело считать 3 Вт динамики, которые позволяют вам не думать о покупке дополнительных колонок — фильмы удобно смотреть прямо с компьютера. Да, на большую компанию этого будет мало, но для личного просмотра — за глаза. Есть встроенная в корпус веб-камера с записью видео 720р, порт HDMI и три порта USB для подключения периферии. Ничего невероятного, но все необходимые элементы присутствуют.

Итог

На текущий момент стоимость компьютера в базовой комплектации составляет 500 долларов и это просто шикарная цена. За столь небольшую по нынешним меркам сумму вы получаете отличный продукт для просмотра фильмов, работы с документами, общения в сети, серфинга интернета и всем тех задач, которыми вы обычно занимаетесь в течение дня. При наличии такого стильного корпуса и дополнительных бонусов новый моноблок мне кажется просто идеальным выбором на каждый день для всех казуальных пользователей. А что вы думаете по этому поводу?

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