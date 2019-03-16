Предварительный обзор Lenovo Tab V7. Компактное решение

Характеристики

Сегодня мы поговорим о новом планшете Lenovo Tab V7, который недавно представила компания. Устройство интересно тем, что у него компактный корпус и небольшой дисплей — вы можете с удобством пользоваться новинкой в любых ситуациях. Давайте же посмотрим на начинку устройства, на дисплей и встроенную память, чтобы понять, стоит ли новинка своих денег и нужно ли тратить на этот планшет свое внимание. Сказу сразу — продукт интересный, но не прорывной.

За основу производительности данного планшета взят процессор Qualcomm Snapdragon 450, который условно относится к начальному классу процессоров данной компании. Но, это не мешает ему обладать довольно высокой производительностью — восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1,8 гигагерца дают возможность запускать как рабочий, так и развлекательный контент. И это довольно важно, ведь при покупке планшета не хочется ощущать каких-то ограничений в плане производительности, даже если это более-менее доступное решение. За графику планшета отвечает уже знакомый ускоритель Adreno 506, плюс есть модем LTE, который может передавать информацию на скорости в 300 Мбит/сек. Жаль, что ничего подобного от сотового оператора вы точно не получите еще лет десять, наверное, но сама возможность очень радует. В целом, система-на-чипе не удивила.

Особенности

Далее, поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 гигабайта. Да, на рынке смартфонов, особенно во флагманском сегменте, это не очень уж и много. У большинства флагманов сейчас как минимум 8 гигабайт оперативной памяти, а у некоторых и 12 гигабайт имеется. Но, нужно понимать, что даже самые тяжелые игры не занимают больше 2 гигабайт ОЗУ, так что даже 4 гигабайт, как у этого планшета, хватит с головой на одно тяжелое приложение. Встроенная память представлена двумя комплектациями — в базовой вы получаете 32 гигабайта памяти, в более продвинутой — 64 гигабайта. Здесь уже стоит смотреть на свои запросы и требования, ведь версия на 64 гигабайта будет дороже и если у вас на планшете только пара программ и книги, то нет смысла переплачивать. А вот для геймеров или любителей смотреть сериалы на планшете стоит брать типовую модель, чтобы не переживать потом о свободном пространстве.

Итог

Производитель изначально поставил себе цель сделать компактный планшет, который можно было бы брать с собой на работу или в путешествие. Именно по этой причине диагональ дисплея составляет 6,9 дюйма — устройство можно даже одной рукой держать и носить во внутреннем кармане куртки. Разрешение при этом составляет 2160 на 1080 точек — отличное качество картинки, высокая плотность и все в таком духе. Читать книги или смотреть сериалы с фильмами на таком планшете будет очень приятно, ведь плотность пикселей выше, чем у потенциальных конкурентов. Кроме того, стоит отметить сканер отпечатков пальцев на тыльной панели — он даст дополнительный уровень защиты.

На рынке планшетных компьютеров сейчас очень много интересных решений, но почти все они нацелены на любителей большой диагонали и громадной производительности. И это понятно — рынок бюджетных планшетов завоевали малоизвестные китайские компании с их низкими ценами и ужасным качеством сборки. Тем не менее, есть на рынке еще достойные игроки, которые способны привлечь к себе внимание. Например, Lenovo Tab V7 отдают за 250 долларов — это неплохая цена при наличии такого качественного дисплея, производительного железа и встроенной памяти. Купили бы себе такой планшет для работы или отдыха?