Предварительный обзор Lenovo Yoga A940. Очень необычный моноблок

На выставке CES 2019 показали массу интересных решений — ноутбуков для геймеров, здоровенных мониторов или телевизоров с разрешением 8К. Однако, далеко не всем пользователям нужны вот такие невероятные технологии, кому-то нужен просто удобный компьютер для работы. Именно для таких пользователей и был представлен моноблок Lenovo Yoga A940 — очень крутой и необычный продукт для тех, кто действительно хочет работать, монтировать видео, редактировать документы и все в таком духе. Система очень стильно выглядит, у нее есть масса приятных бонусов для того, чтобы вам было максимально удобно работать с разным контентом. Сегодня я расскажу более детально о том, что же умеет эта система и почему она пользуется такой популярностью среди пользователей, которые уже готовы отдать свои деньги за продукт. Давайте посмотрим на то, как Lenovo меняет этот рынок и вообще отношение к компьютерам.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что дисплей у этого моноблока сенсорный и вы можете в любой момент нагнуть его под необходимым углом, подойти ближе к дисплею и рисовать, например, или работать с заметками. Это очень необычное решение, так как дисплей находится именно на шарнирах и он не просто наклоняется, а выезжает в сторону пользователя. Это стало возможным благодаря довольно увесистой и громоздкой основе системы — монитор не перевешивает даже в том случае, если вы выдвинули дисплей очень далеко. Сам же дисплей обрамлен небольшой рамкой серебристого цвета, которая гармонично смотрится на таком решении. Без рамок пользоваться таким дисплеем было бы крайне неудобно, а так вы можете без труда пользоваться функциями сенсорного дисплея и получать от этого массу положительных эмоций. Однако, интересна система не только выдвижным дисплеем, но и массой других параметров.

Характеристики

Например, основание компьютера условно состоит из базы, где расположено все железо, и дополнительного «островка» для мыши и стилуса. База довольно толстая, большая, у нее сзади имеется масса пространства для портов — вы можете подключить довольно много дополнительной периферии, что во многих рабочих ситуациях действительно полезно. Порты есть и на левой боковой грани, там же клавиша питания. Очень понравилась реализация площадок для клавиатуры и мышки — ваш рабочий стол будет пустым, ведь вы всегда можете удрать периферию в саму систему. Это очень круто, если стол нужен не только для работы с компьютером.Удивительно, но никакой толковой информации о характеристиках данного компьютера нет — производитель просто уточнил, что у этого ПК установлен процессор Intel Core i7 восьмого поколения и имеется дискретная графика AMD Radeon RX 560. Все, ничего больше официально не рассказали, так что говорить о потенциальной производительности не получится — слишком уж тяжело. Зато известно, что при диагонали дисплея в 27 дюймов вы получаете разрешение 3840 на 2160 точек или 2160 на 1440 точек. Это позволяет с большим комфортом выбрать подходящую модель.

Итог

На текущий момент известно, что компьютер поступит в продажу за 2350 долларов, что довольно дорого по нынешним меркам. Вероятно, производитель готовит много оперативной памяти и твердотельный накопитель, ведь иначе объяснить столь высокую стоимость будет проблематично. Кроме того, сенсорный дисплей это круто, но если откинуть это преимущество и посчитать стоимость начинки, то вы и половины этой суммы не обнаружите. Что же там такого невероятного скрывает производитель? Думаю, это мы узнаем уже после официального релиза и старта продаж.