Предварительный обзор MSI Prestige PE130 9th. Компактная мощь

2019-05-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - MSI Prestige PE130 9th; [227]
В последнее время полноценные сборки компьютера стали достаточно привлекательной темой для потенциальных покупателей, которые не могут собрать компьютер из компонентов самостоятельно. И это вполне нормально — далеко не каждый может взять из интернета компоненты, правильно их «сложить» в полноценный компьютер и потом это все запустить. А ведь иногда нужно купить компьютер для работы или игр. В таких ситуациях уже готовые решения являются идеальным вариантом — просто заказал уже готовую сборку, оплатил и можно играть или работать с каким-то контентом. Именно таким решением является MSI Prestige PE130 9th — компактный компьютер с достаточно производительной начинкой, который выглядит круто и занимает на столе минимум рабочего пространства. Для многих геймеров это просто предел мечтаний, а мы сегодня расскажем о том, почему этот компьютер стоит вашего внимания.

Характеристики

За основу производительности системы взят процессор Intel Core i7 девятого поколения. Стоит отметить, что производитель не уточняет точную модель процессора, так что говорить о характеристиках «камня» мы, к сожалению, не можем. Но, Intel Core i7 — довольно производительный вариант и его предостаточно как для запуска игровых проектов, так и для работы с документами, видео или картинками в высоком разрешении. Точную модель не называют, видимо, так как продукт еще не добрался до релиза. Возможно, процессор еще заменят или с ним еще просто не определились до конца. За графику компьютера отвечает видеокарта GeForce GTX 1050 Ti с 4 гигабайтами встроенной памяти. Этого достаточно, чтобы вы без труда запускали все современные игры в FullHD разрешении и не переживали о проблемах с просадкой кадров или чем-то в таком духе. Данная видеокарта — одно из лучших решений на рынке за свои деньги.

С оперативной памятью у компьютера тоже проблем нет — она представлена накопителем DDR4-2400/2666 с объемом до 32 гигабайт. Этого предостаточно, чтобы вы могли наслаждаться игровым процессом, работать с тяжелым контентом и не думать о лагах и тормозах. Конечно, если вам кажется, что 32 гигабайт ОЗУ слишком много, то при покупке системы можно взять меньше оперативной памяти и сэкономить немного личных средств. Единственный момент — меньше 16 гигабайт брать я бы не рекомендовал, это слишком мало для современного компьютера. Встроенная же память представлена накопителем на 3,5 дюйма и твердотельным накопителем формата М.2.

Дизайн корпуса

Производитель делает упор на том, что данный компьютер выполнен в максимально компактном корпусе и занимает минимум пространства на рабочем столе. И это действительно большой плюс — некоторые корпуса занимают громадную часть стола и это не очень круто. Здесь же объем всего компьютера всего 13 литров, то есть в несколько раз меньше большинства компьютерных корпусов. Внешне продукт выполнен в белом цвете, есть все необходимые порты подключения и подсветка на лицевой панели. Смотрится крайне достойно и если вы эстет, то вам такой компьютер точно понравится.

Итог

На текущий момент в сети нет информации о стоимости данного продукта — производитель решил, что до официального релиза можно об этом не говорить. С одной стороны, это кажется странным, с другой — не стоит ожидать, что данный компьютер будут продавать за бюджетные деньги. Нет, это весьма сильный компьютер в компактном корпусе с производительной начинкой, да еще и от очень популярного известного бренда. Доступным такой компьютер никогда не будет, это продукт для энтузиастов с приличным бюджетом за стиль.

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