Предварительный обзор Mac Pro. Новое поколение компьютеров Apple

Характеристики

За основу производительности компьютера Mac Pro взят процессор Intel Xeon. В базовой конфигурации он работает на восьми вычислительных ядрах, но есть еще варианты на 12, 18, 24 и 28 ядер. Естественно, чем больше у компьютера ядер, тем выше производительность и, конечно же, стоимость. Если вы хотите приобрести компьютер просто для базовых задач, работы с видео, фото и прочими продуктами, то и базового варианта предостаточно. Если же вам нужна производительная рабочая станция для работы с более тяжелым контентом, то самое время присмотреться к топовой модели — там достаточно производительности, чтобы вы могли заниматься любыми вычислениями. Производитель даже заявляет, что на максимально мощном процессоре спокойно обрабатывается 8К видео, что уж говорить о 4К. Но, на одном лишь процессоре далеко не уедешь и создатели этого компьютера нас дальше тоже удивляют.

Компьютер поддерживает 12 планок оперативной памяти и общий объем может достигать 1,5 терабайта ОЗУ. Да, в это даже поверить тяжело, но это вполне реальная картина. Конечно, планки памяти по 128 гигабайт будут очень дорогими, но для определенных задач такие вот решения будут идеальным выбором. 1,5 терабайта ОЗУ позволят работать с огромными массивами данных без единой заминки, что уж говорить о запуске более простых решений для обработки видео или фото. Конечно, встроенная память здесь тоже мощная и быстрая — накопители SSD позволяют хранить до 4 терабайт данных. Конечно, в современных реалиях это не так удивительно, как 1,5 терабайта ОЗУ, но для хранения контента вполне достаточно. Плюс, никто не мешает поставить рядом NAS и держать тяжелые файлы там. Думаете, что это все? Нет, в компании Apple сделали ставку на то, что новый компьютер нас действительно шокирует.

Дизайн корпуса

Для обработки графики можно использовать видеокарту AMD Radeon Pro Vega II Duo, которая является невероятно мощным решением. У одной такой видеокарты 64 гигабайта встроенной памяти, а ведь вы можете поставить два таких модуля себе в компьютер и получить 128 гигабайт видеопамяти. Представляете себе возможности продукта, у которого одной лишь памяти видеокарты больше, чем у некоторых систем оперативной памяти? Естественно, все это добро потребляет нереальное количество электроэнергии и таким компьютером вполне можно будет отапливать небольшую студию, но сам факт наличия такой мощности уже радует. Если такой компьютер года через три будет нормой для рынка, то можно будет говорить о серьезном прогрессе на рынке настольных компьютеров. Пока что это настоящий монстр, который готов уделать любую другую систему на рынке без каких-либо шансов. Такой мощности нет ни у кого.

Итог

Внешний вид нового компьютера вызвал у многих недоумение. На фронтальной панели какая-то очень странная сетка, которая многим напоминает терку, плюс на боковых панелях нет вообще никаких отверстий. А ведь некоторые видеокарты установлены очень близко к боковым панелям и, вполне вероятно, воздуха им будет не хватать. Также очень странным решением можно назвать дизайн с ручками, ножками и колесами. Вы представляете себе человека, который будет катать компьютер стоимостью 70 тысяч долларов? Вероятно, дизайнеры как-то иначе видят потенциального покупателя этой системы.

Сейчас многие пользователи спрашивают о том, стоит ли данный компьютер своих денег. Вопрос лишь в том, что вы планируете делать на этом компьютере. Если просто сидеть в социальных сетях, то совершенно нет. Если монтировать фильмы для Голливуда — без сомнения стоит.