Предварительный обзор Mac Pro. Новое поколение компьютеров Apple

2019-06-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Mac Pro; [86]

Характеристики

За основу производительности компьютера Mac Pro взят процессор Intel Xeon. В базовой конфигурации он работает на восьми вычислительных ядрах, но есть еще варианты на 12, 18, 24 и 28 ядер. Естественно, чем больше у компьютера ядер, тем выше производительность и, конечно же, стоимость. Если вы хотите приобрести компьютер просто для базовых задач, работы с видео, фото и прочими продуктами, то и базового варианта предостаточно. Если же вам нужна производительная рабочая станция для работы с более тяжелым контентом, то самое время присмотреться к топовой модели — там достаточно производительности, чтобы вы могли заниматься любыми вычислениями. Производитель даже заявляет, что на максимально мощном процессоре спокойно обрабатывается 8К видео, что уж говорить о 4К. Но, на одном лишь процессоре далеко не уедешь и создатели этого компьютера нас дальше тоже удивляют.

Компьютер поддерживает 12 планок оперативной памяти и общий объем может достигать 1,5 терабайта ОЗУ. Да, в это даже поверить тяжело, но это вполне реальная картина. Конечно, планки памяти по 128 гигабайт будут очень дорогими, но для определенных задач такие вот решения будут идеальным выбором. 1,5 терабайта ОЗУ позволят работать с огромными массивами данных без единой заминки, что уж говорить о запуске более простых решений для обработки видео или фото. Конечно, встроенная память здесь тоже мощная и быстрая — накопители SSD позволяют хранить до 4 терабайт данных. Конечно, в современных реалиях это не так удивительно, как 1,5 терабайта ОЗУ, но для хранения контента вполне достаточно. Плюс, никто не мешает поставить рядом NAS и держать тяжелые файлы там. Думаете, что это все? Нет, в компании Apple сделали ставку на то, что новый компьютер нас действительно шокирует.

Для обработки графики можно использовать видеокарту AMD Radeon Pro Vega II Duo, которая является невероятно мощным решением. У одной такой видеокарты 64 гигабайта встроенной памяти, а ведь вы можете поставить два таких модуля себе в компьютер и получить 128 гигабайт видеопамяти. Представляете себе возможности продукта, у которого одной лишь памяти видеокарты больше, чем у некоторых систем оперативной памяти? Естественно, все это добро потребляет нереальное количество электроэнергии и таким компьютером вполне можно будет отапливать небольшую студию, но сам факт наличия такой мощности уже радует. Если такой компьютер года через три будет нормой для рынка, то можно будет говорить о серьезном прогрессе на рынке настольных компьютеров. Пока что это настоящий монстр, который готов уделать любую другую систему на рынке без каких-либо шансов. Такой мощности нет ни у кого.

Дизайн корпуса

Внешний вид нового компьютера вызвал у многих недоумение. На фронтальной панели какая-то очень странная сетка, которая многим напоминает терку, плюс на боковых панелях нет вообще никаких отверстий. А ведь некоторые видеокарты установлены очень близко к боковым панелям и, вполне вероятно, воздуха им будет не хватать. Также очень странным решением можно назвать дизайн с ручками, ножками и колесами. Вы представляете себе человека, который будет катать компьютер стоимостью 70 тысяч долларов? Вероятно, дизайнеры как-то иначе видят потенциального покупателя этой системы.

Итог

Сейчас многие пользователи спрашивают о том, стоит ли данный компьютер своих денег. Вопрос лишь в том, что вы планируете делать на этом компьютере. Если просто сидеть в социальных сетях, то совершенно нет. Если монтировать фильмы для Голливуда — без сомнения стоит.

Комментарии:
Защищенный смартфон Samsung Galaxy XCove...
Защищенный смартфон Samsung Galaxy XCove Профильное издание WinFuture поделилось характеристиками и рендерами защищенного смартфона Samsung Gala...
Samsung уже начала разработку сети 6G...
Samsung уже начала разработку сети 6GПока на рынке только появляются первые смартфоны 5G, такие, как Samsung Galaxy S10 5G, обновленный OPPO R...
Samsung Galaxy Note10 окажется очень дор...
Samsung Galaxy Note10 окажется очень дорПрофильное издание SlashGear поделилось подробностями о топовом смартфоне Galaxy Note10, который еще не б...
Представлен ноутбук Acer ConceptD 7 с ви...
Представлен ноутбук Acer ConceptD 7 с виНа выставке Computex 2019 Acer представила новый ноутбук - ConceptD 7. Это часть серии ConceptD, нового б...
Опубликовано сравнение камер Redmi K20 P...
Опубликовано сравнение камер Redmi K20 PВ сети появилось первое сравнение камер бюджетных флагманов Redmi K20 Pro и Xiaomi Mi 9, в которое также ...
Samsung запускает специальный выпуск Gal...
Samsung запускает специальный выпуск GalSamsung готовит к выпуску специальную версию Galaxy Friends BLACKPINK в виде бокс-сета для смартфонов сер...
Официально представлен Huawei Maimang 8 ...
Официально представлен Huawei Maimang 8 Huawei анонсировала новый смартфон Maimang 8. Если новый Maimang 8 выглядит знакомо, то это потому, что т...
Cуперкомпактное сферическое электрическо...
Cуперкомпактное сферическое электрическоJyroball - это суперкомпактное самобалансирующееся городское моноколесо, которое, как утверждают его созд...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор OnePlus 7 Pro 8/256GB. Заявка на лучший флагманский смартфон 2019 годаОбзор OnePlus 7 Pro 8/256GB. Заявка на лучший флагманский смартфон 2019 года
Обзор BBK BV1501. Недорогой циклонный пылесосОбзор BBK BV1501. Недорогой циклонный пылесос
Обзор Logitech G502 Lightspeed. Флагманская беспроводная мышкаОбзор Logitech G502 Lightspeed. Флагманская беспроводная мышка
Обзор Vivo Y17. Смартфон с NFC и тройной основой камеройОбзор Vivo Y17. Смартфон с NFC и тройной основой камерой
Обзор Razer Basilisk Essential. Кастомизируемая игровая мышкаОбзор Razer Basilisk Essential. Кастомизируемая игровая мышка
Предварительный обзор Samsung Notebook 7...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7Многие пользователи говорят о том, что крупные компании могут легко уделать Apple с их ноутбуками, если т...
Обзор XERA: Survival. Суровое выживание...
Обзор XERA: Survival. Суровое выживаниеИгр про выживание очень много и далеко не всегда они хорошие, к сожалению. Но, иногда нам все же попадают...
Предварительный обзор LG OLED88Z9. Новый...
Предварительный обзор LG OLED88Z9. НовыйКомпания LG является лидером на рынке телевизоров и продает тьму своих продуктов по всему миру. В этот ра...
Обзор SteamWorld Quest: Hand of Gilgamec...
Обзор SteamWorld Quest: Hand of GilgamecСовременный рынок видеоигр диктует свои правила и ролевые игры довольно часто просто не выживают. Вы либо...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1Совсем скоро в продажу поступит новая камера Panasonic Lumix S1H, которая выглядит очень круто, может пох...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной ...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной Игры в виртуальной реальности для многих кажутся скучной забавой из-за того, что серьезных проектов практ...
Alcatel представила летнюю линейку смарт...
Alcatel представила летнюю линейку смартПока гиганты мобильного рынка устаивают разборки на пике инноваций, не менее ожесточенная борьба ведется ...
Искусственный интеллект создал картину...
Искусственный интеллект создал картинуИскусственный интеллект неумолимо развивается, во многих сферах превысив возможности человека. И вот на д...
Предварительный обзор Venture Ultra. Тон...
Предварительный обзор Venture Ultra. ТонСегодня мы поговорим о достаточно необычной клавиатуре под названием Venture Ultra, которая привлекла вни...
Предварительный обзор SteelSeries Apex P...
Предварительный обзор SteelSeries Apex PНа рынке игровой периферии давно не было ничего кардинально нового — производители то и дело меняют дизай...
Предварительный обзор Dell Precision 554...
Предварительный обзор Dell Precision 554Многие пользователи считают, что ноутбуки покупают исключительно для того, чтобы играть или общаться в со...
Обзор Barotrauma. Необычная подлодка...
Обзор Barotrauma. Необычная подлодкаСегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая понравится далеко не каждому. Но, если вы любите не...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor