Предварительный обзор Panasonic Lumix DMC-FT7. Снимает в любой обстановке

2018-05-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Panasonic Lumix DMC-FT7; [67]
Несмотря н всю популярность зеркальных фотоаппаратов, у них есть громадное количество недостатков. Например — любая камера такого типа имеет большие габариты, что не всегда удобно для транспортировки. Вы не можете спокойно поехать в отпуск с такой камерой, ведь у вас в руках постоянно будет здоровенный рюкзак или сумка с камерой и объективами на все случаи жизни. Однако, не обязательно брать именно такой девайс, можно же приобрести камеру Panasonic Lumix DMC-FT7 и получить неплохое качество снимков при адекватной стоимости и компактных размерах. Собственно, мы сегодня именно о таком девайсе и поговорим — о крутой камере для путешествий, которая умеет очень много. Думаю, такое решение будет интересно очень многим, ведь путешествовать хочется всегда, да и память о посещаемых городах и странах тоже хотелось бы иметь в адекватном виде, а не в качестве фото со смартфона.

Характеристики

За основу камеры взят сенсор BSI-CMOS на 20 миллионов пикселей. Размер сенсора составляет 1/2,3 дюйма, так что это вполне адекватное решение для компактной камеры. Не могу сказать, что это лучшее решение на рынке, но в тройку лучших точно входит. Качество картинки получается очень даже хорошим, плюс обработкой изображений и видео на новинки занимается процессор Venus Engine. Это относительно новая модель, позволяющая работать с видео в высоком разрешении. Благодаря этому, вы можете снимать видео в разрешении 4К (3840 на 2160 точек) на 30 кадрах в секунду. Если вам нужна более плавная картинка, то можно выбрать вариант с FullHD разрешением на 60 кадрах в секунду. Максимальное же разрешение при съемке фото составляет 5184 × 3888 точек. Этого предостаточно для того, чтобы у вас была возможность кадрировать готовое изображение, избавляясь от ненужных элементов в кадре.

Конечно же, на этом фишки не заканчиваются. Данная модель камеры является первым защищенным фотокомпактом с электронным видоискателем. У рано разрешение составляет 1,17 Мп, но это не так важно. Помимо этого, конечно же, имеется сенсорный дисплей на 3 дюйма, который отлично себя показывает в работе. Видоискатель позволит вам делать более интересные и точные снимки, для художественных вариантов съемки это вообще шикарный вариант. Плюс, некоторые пользователи просто не могут фотографировать с экрана, им обязательно нужен видоискатель. Фокусное расстояние у объектива составляет 28-128 мм, имеется уровень ISO от 80 до 3200.

Дизайн корпуса

Довольно важным моментом при выборе камеры такого плана является качество корпуса. Здесь имеется пыле и влагозащита, которая позволяет вам не переживать о падениях в лужу или грязь. Конечно, ронять устройство на асфальт или бетон я вам не советую, зато снимать в проливной дождь можно спокойно и без страха. Поставляется камера в двух вариантах — синяя и оранжевая отделка. Лучше брать яркий вариант для путешествий в тропиках и на севере, а синий корпус для пустыни и песчаных локаций. Внешне корпус мне очень понравился, стильно реализован.

Итог

Стоимость данной камеры составляет 450 долларов, это довольно дорого для современного рынка. Приблизительно за ту же сумму уже можно взять неплохую любительскую зеркальную камеру с китовым объективом. С другой стороны, аналогов на рынке нет — это единственная защищенная камера компактного вида с видоискателем. Для кого-то это будет ключевое преимущество, особенно если вы много путешествуете и хотите делать крутые снимки не на смартфон, а на что-то более качественное. Посмотрим, за сколько камеру будут продавать у нас в России.


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