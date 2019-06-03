Предварительный обзор Panasonic Lumix S1H. Видео в 6К

Видео

Совсем скоро в продажу поступит новая камера Panasonic Lumix S1H, которая выглядит очень круто, может похвастаться массой интересных элементов и при этом вполне спокойно уделывает дорогие камеры для видеосъемки. Да, мы сейчас говорим о фотоаппарате, но это совсем не значит, что он не может снимать видео в высоком качестве. Давайте детальнее изучим этот момент и посмотрим, что умеет это устройство в деле, а потом уже будем делать выводы.

Дизайн

Мы все привыкли к тому, что фотоаппарат используется для съемки фото, но на деле это не совсем так — практически все профессиональные видеографы, которые не снимают фильмы для больших экранов, записывают видео на фотоаппараты. Это дешевле и удобнее — зачем для съемки блога или клипа брать здоровенные камеры и еще ворох аппаратуры, если можно взять в руки зеркальный фотоаппарат и снимать крутой контент. С Panasonic Lumix S1H именно так и будет, ведь камера является первой на рынке с возможностью записи 6К видео при частоте кадров 24 в секунду. Больше полнокадровых фотоаппаратов с такой функцией просто нет — другие пока что только 4К осилили и ничего более. Естественно, если вы записываете видео на высоком уровне, то 6К контент позволит кадрировать картинку, обрезать ее или использовать разного рода эффекты, которые с 4К контентом просто не сработали бы. В этом сила высокого разрешения.

Характеристики

В плане внешнего вида дизайнеры решили ничего не менять и представили вполне классический внешний вид корпуса с небольшими изменениями. Стоит сказать, что корпусы данной компании очень практичны в использовании — материалы прочные, качественно красятся и все места, где вы держите камеру руками, проработаны специальным материалом вроде жесткой резины. Все это делается для того, чтобы вы могли наслаждаться съемкой и не думать о том, что камера сейчас выскользнет или что-то в таком духе. Очень удобно расположена кнопка спуска, под ней находится кольцо для регулировки ISO, например, или любого другого выбранного вами параметра. На верхнем торце расположены кольца управления режимами и дополнительные органы управления для работы со значениями диафрагмы и так далее. Все очень гармонично выполнено, без лишних деталей и неуместных иконок.

Итог

О «начинке» фотоаппарата известно не очень много, но полученной информации предостаточно, чтобы понять — Panasonic Lumix S1H является идеальным вариантом для видеосъемки. Помимо записи 6К на 24 кадрах в секунду в формате 3:2 есть еще вариант с соотношением сторон 16:9, где камера пишет в 5,9К на частоте кадров 30 в секунду. Картинка получается более плавной, хотя в плане качества и детализации вы почти ничего не теряете. Есть также возможность записывать 4К видео на 10 битах в 60 кадров на секунду, так что фанатам 4К камер тоже сделали подарок. С другой стороны, зачем брать камеру с 6К и снимать в 4К? Отдельно стоит похвалить динамический диапазон на 14 ступеней, позволяющий делать картинку на экране более светлой и пригодной для просмотра. Про фото-возможности продукта, как вы заметили, никто даже и не говорит.Нужно понимать, что данную камеру создавали исключительно для тех, кто хочет снимать видео на профессиональном уровне. Такими устройствами пользуются профессионалы для съемок клипов, короткометражных фильмов, даже сериалов. И за новинку нужно неплохо так заплатить — 4000 долларов стоит только «тушка», тогда как дополнительно нужно купить хороший накопитель, ведь видео весит очень много, и несколько объективов. Итоговая сумма будет заметно выше стоимости самой камеры.