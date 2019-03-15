Предварительный обзор Philips 326M6VJRMB. Стильно

2019-03-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Philips 326M6VJRMB; [111]
В последнее время многие потенциальные покупатели стали смотреть в сторону 4К-мониторов, которые могут не только предоставить больше комфорта, но и оборудованы современными технологиями. Это позволяет лучше взаимодействовать с разного рода контентом, работать с видео или фото, смотреть фильмы и получать от этого больше удовольствия, чем от работы с FullHD-мониторами. Сегодня мы посмотрим на то, что нам предлагает компания Philips.

Характеристики

Диагональ дисплея у монитора Philips 326M6VJRMB составляет 31,5 дюйма. Да, в последнее время многие производители стали округлять диагональ для названия устройства, хотя потенциальным покупателям это не очень нравится. Но, в принципе, данной диагонали предостаточно, чтобы вы могли спокойно заниматься своими делами и не ощущали какого-то дискомфорта или недостатка пространства. Думаю, это важно при покупке современного монитора для работы, отдыха или игровых задач. Разрешение у новинки достигает 3840 на 2160 точек, то есть это честное 4К разрешение. Опять же, многие производители указывают в характеристиках или на коробке 4К, но на самом деле там более низкое разрешение. У данного же продукта разрешение действительно 4К и это тоже большой плюс — картинка выглядит более четкой и работать с мелкими деталями тоже гораздо проще.

Второстепенные характеристики монитора тоже готовы нас удивлять и поражать. Например, яркость у матрицы 600 кд/м2. У подавляющего большинства мониторов на рынке данный параметр составляет 300 единиц, лишь у некоторых редких представителей рынка есть 350 или 450 кд/м2. То есть, новый монитор дает вам громадную яркость и с ней вы можете работать даже при попадании прямых солнечных лучей. Это очень приятный бонус, ведь иногда просто не хочется закрывать окно, чтобы иметь возможность работать с нормальными цветами без выгорания. Уровень контраста при этом достигает 3000:1, то есть в три раза лучше, чем у большинства моделей в сегменте. Опять же, этот бонус позволяет видеть больше деталей в темных участках или сценах. Также продукт обеспечивает 98% охват цветовой палитры DCI-P3, что наталкивает нас на мысль о работе с фотографиями или видео, например. В целом, характеристики продукта очень даже привлекательные.

Дизайн корпуса

Внешность монитора далеко не для каждого важна, но если вы уж решили покупать столь крутое решение, то хотелось бы видеть его красивым и интересным, а не безликим куском пластика. У данного продукта все довольно неплохо — на фронтальной панели рамка вокруг матрицы сведена к минимуму, что позволяет вам полностью погрузиться в рабочий процесс или поставить рядом несколько мониторов и не ощущать дискомфорта от разрежения рабочего пространства. На тыльной стороне у нас тоже черный пластик, выглядит крайне стильно, хотя вы его, скорее всего, увидите всего несколько раз за все время эксплуатации. Ножка довольно прочная, она не дает монитору шататься, плюс есть довольно практичная V-образная подставка, которая занимает минимум пространства на рабочем столе. Такой дизайн, скорее всего, всем понравится, хоть геймерам, хоть дизайнерам или программистам.

Итог

На текущий момент стоимости монитора у нас пока что нет, но нужно понимать, что это довольно непростой продукт, который начинили по последнему слову техники. Естественно, за подобное решение попросят много денег, ведь просто так монитор такого класса не оборудовали бы подсветкой Ambiglow. Будем ждать официальной цены для нашего рынка и надеяться, чтобы она была не слишком уж высокой. Но, без сомнения, это один из лучших мониторов на рынке, который точно стоит своих денег.

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