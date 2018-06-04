Предварительный обзор Smartisan TNT Workstation. Слишком дорогая станция

Иногда на компьютерном рынке появляются устройства, которые лично мне кажутся очень странными. Суть в том, что тот же моноблок Smartisan TNT Workstation кто-то создавал, кто-то его проектировал, выбирал характеристики и дизайн, думал над стоимостью. Это целая команда людей, которая на протяжении длительного времени делала устройство, чтобы потом продавать компьютер и получать с этого прибыль. Однако, когда смотришь на возможности девайса за полторы тысячи долларов, то хочется спросить у команды что они вообще думают о своем творении. Это даже не полноценный компьютер, не настоящая рабочая станция, а просто док-станция для смартфона, чтобы после его подключения можно было на большом экране работать с документами и почтой. На более тяжелые задачи этого продукта явно не хватит. Сегодня мы ближе ознакомимся с этим устройством, чтобы вы понимали, откуда у меня столько сарказма и негодования.

Характеристики

Как вы уже поняли, внутри данного девайса нет своего железа, вообще. Это как бы монитор с набором портов и собственной аудиосистемой, так что процессора или встроенного накопителя здесь нет. Диагональ дисплея составляет 27 дюймов, явно скопировали с iMac от Apple, разрешение достигает 3840 на 2160 точек. То есть, здесь настоящее 4К разрешение на матрице IPS, так что картинка выглядит невероятно круто, красиво и сочно. Яркость достигает всего 300 кд/м2, но это не так страшно — большинство мониторов именно такими дисплеями и комплектуются. Контраст составляет 1000:1, а время отклика у монитора 14 мс. Да-да, целых 14 мс, как в старых-добрых мониторах пятилетней давности. Не могу сказать, что это негативно влияет на качество работы с продуктом, но могли бы матрицу более современную поставить.

Помимо дисплея док-станция может предложить вам массу портов для подключения внешней периферии. Это, на самом деле, довольно важная деталь, ведь можно подключить сюда внешний накопитель, периферию дополнительную и так далее. Здесь имеется четыре порта USB 3.0, два порта USB Type-C, два HDMI порта и 3,5-мм разъем для подключения наушников. То есть ,если вы захотите сделать из этой док-станции настоящую рабочую машину, то у вас есть все возможности. Проблема лишь в том, что работает устройство только от смартфона на Android, то есть никакой мощности и удобства вы не получите, даже если сильно захотите.

Дизайн

Выглядит док-станция довольно интересно. Я не могу сказать, что толстые рамки по всем сторонам от дисплея являются достойным вариантом, так как все уже давно идут в эру отсутствия рамок, но это тоже неплохо. От дисплея идут две тонкие ножки, которые держат устройство на весу, плюс они дозволяют вам наклонять дисплей ближе к себе для использования устройства как сенсорный планшет. Все элементы управления и порты расположены в подставке прямоугольной формы, она выглядит достаточно компактно, но монитор вроде как не шатается, что очень порадовало. Дизайн новинки выглядит более-менее привлекательно.

Итог

Теперь давайте о стоимости. Данная конструкция работает только в паре со смартфоном Smartisan R1. Однако, стоимость станции составляет 1570 долларов без учета самого смартфона. В комплект входит монитор, клавиатура с мышкой и док-станция для подключения устройства, сам смартфон стоит еще 550 долларов. Получается, что за 2100 долларов вы получаете слабенький компьютер на Android для просмотра почты, работы с текстом и просмотра видео из интернета. Для примера — iMac стоит 1700 долларов, за 400 еще можно смартфон взять. Но это уже будет нормальный компьютер и нормальный телефон.