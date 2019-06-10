Предварительный обзор Stream Deck XL. Помощь стримеру

Возможности

Современный интернет полкностью покорился стримерам — людям нравится смотреть прямые трансляции, нравится общаться со своими кумирами и получать удовольствие от того, что происходит на экране. Ведущие прямых трансляций, в свою очередь, зарабатывают на этом деньги и тоже хотят, чтобы картинка была еще красивее, интереснее и эффектнее, ведь от качества трансляции зависит количество заработка у того же стримера. И если уж буквально каждый третий сейчас стримит, производители периферии начали выпускать весьма интересные устройства, позволяющие поднять качество трансляции в пару кликов. О таком устройстве мы сегодня и поговорим — новинка под названием Stream Deck XL выглядит очень круто и обладает целым перечнем бонусов, позволяющих вам не переживать о массе вещей. Итак, давайте посмотрим, что эта штука умеет и почему она так популярна у западных пользователей.

На фронтальной панели данного устройства размещены кнопки в четыре ряда по восемь штук, то есть всего кнопок 32. На каждую клавишу вы можете назначить нужное вам действие, чтобы прямо во время трансляции, не отвлекаясь на какие-то дополнительные действия, запускать те или иные задачи. К примеру, у вас есть красивая анимация, которую хочется запускать после того, как на вас подписался новый зритель. Это можно настроить в автоматическом режиме, но есть очень красивые анимации и их лучше запускать вручную. Чтобы не бежать каждый раз в отдельное приложение и не запускать анимацию, вы просто назначаете ее на клавишу и потом по одному клику запускаете ее. Это очень удобно и быстро — на назначение действия уходит не больше минуты, а потом вы в любой момент просто нажимаете на нее и все. А ведь это лишь часть функций, которые вы можете удобно настроить — на самом деле их очень и очень много.

Итог

Например, во время проведения прямой трансляции у вас есть несколько сцен. В одной вы играете и у вас небольшой прямоугольник веб-камеры, на второй веб-камера почти во весь экран, а на третьей сцене установлена большая картинка — ее вы включаете, когда отходите от компьютера. Большинство стримеров покупают второй или третий экран, чтобы там переключать эти сцены, либо настраивают это все на клавиши клавиатуры, что крайне неудобно. С Stream Deck XL все гораздо проще — вы просто выставляете сцены на клавиши и переключаетесь между ними не отвлекаясь от игрового процесса. Более того, вы можете настраивать фильтры, настройки, запуск аудио или что-угодно, что прийдет вам в голову. В интернете есть целая тонна гайдов о том, как можно правильно настроить эту штуку и какие функции она может вам предоставить. В этом плане Stream Deck XL очень крутой продукт, так как сообщество громадное и вам точно подскажут.

Да, у продукта есть один маленький недостаток — данная панель стоит 250 долларов. В целом, за устройство с дисплеями под каждую клавишу это не очень и дорого, но для большинства отечественных геймеров это четверть цены всего компьютера. За эти деньги можно купить неплохую видеокарту или процессор, либо же самый крутой корпус из тех, что есть на рынке. Для профессиональных стримеров это не очень большая сумма, но если вы уже стали профи и у вас при этом нет данного устройства, то оно вам, скорее всего, уже и не нужно — вы привыкли управлять другими элементами. Но, в любом случае, это очень крутой продукт, позволяющий смотреть на прямые трансляции под другим углом — сейчас это настоящая работа для многих людей и Stream Deck XL позволяет вам делать данную работу эффективнее и легче. Обязательно пишите в комментариях о том, купили ли бы вы себе такую штуковину.