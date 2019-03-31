Предварительный обзор Thermaltake Commander C31. В белом цвете

2019-03-31, Автор - Влад Волошин; Продукт - Thermaltake Commander C31; [149]
Сегодня мы поговорим о достаточно интересном продукте под названием Thermaltake Commander C31, который явно создавали для ценителей интересных и необычных решений. Корпус полностью белый, у него масса пространства внутри для сборки мощной системы и вы всегда можете выделиться на фоне остальных пользователей. Давайте же заглянем внутрь, проверим, насколько этот корпус удовлетворяет запросы современного пользователя и потом уже обсудим его потенциальную стоимость.

Дизайн корпуса

Очень понравилось, что инженеры и дизайнеры компании Thermaltake думают не только о привлекательном внешнем виде корпуса, но и про поток воздуха тоже не забывают. Например, на фронтальной панели у нас есть декоративная сетка черного цвета, которая двумя полосами пластика разделяется на три элемента неправильной формы. За этой сеткой отлично просматривается подсветка вентиляторов, что крайне стильно выглядит, да и декоративная сетка умеет пропускать потоки воздуха. Если бы панель была из стекла, то у вас были бы проблемы с воздушным потом и охлаждением своего компьютера. На левой боковой панели у нас размещено стекло, которое позволяет наблюдать за всеми красивыми элементами продукта, плюс по контуру этого стекла идет черная рамка. Это выглядит более практично и дает вам возможность спрятать за рамкой светодиодную полосу подсветки, например, или какие-то кабели.

Шасси

Каркас корпуса тоже выполнен в белом цвете, что позволяет собрать действительно очень интересный ПК. Стоит отметить, что блок питания скрыт за декоративной белой панелью, которая тоже выполнена из металла. За этой панелью можно увидеть только логотип на корпусе блока питания, а вот кабели и накопители будут скрыты от взора пользователя. Это крайне правильное решение, так как не очень хочется видеть ворох кабелей сквозь стекло — это портит общее впечатление. Внутри самого корпуса ничего необычного не обнаружено — довольно большое пространство для установки материнской платы формата ATX, предостаточно места для видеокарты любой длины, есть несколько посадочных мест для накопителей разного формата. На рынке не очень много корпусов с белым каркасом, что играет в плюс данной новинке. Да и в целом качество сборки и толщина металла более чем удовлетворительные.

Особенности

Очень понравилось внимание к деталям — производитель явно понимает, что хороший корпус должен быть собран из достойных материалов. Например, у нас есть четыре ножки чертог цвета, на которых корпус устанавливается на стол или пол, к примеру. Эти ножки делают корпус более устойчивым и позволяют не переживать об излишней вибрации — они немного ее гасят и ваш стол не будет вибрировать во время запуска компьютера. Порадовало еще и то, что за правой боковой крышкой достаточно много пространства для укладки кабелей — иногда там слишком уж мало места и нормально провести кабели не получается, что существенно усложняет процесс сборки ПК. В этом корпусе такой проблемы нет.

Итог

На текущий момент у нас нет стоимости корпуса Thermaltake Commander C31 и что-то говорить о возможной конкуренции с другими продуктами на рынке тяжело. Все же, все зависит от стоимости — если это продукт среднего класса, а скорее всего так и будет, то его можно смело заказывать и радоваться приобретению. Кроме того, стоит напомнить, что есть черная версия корпуса, которая стоит 110 долларов. Вероятно, цена белого варианта не будет выше, так что вот на эту сумму и стоит ориентироваться. Не могу сказать, что это слишком уж дорого — за такое качество стоит заплатить.

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