Предварительный обзор Vivo Y11 2019. Шикарный экран

Дизайн корпуса

Официально представлен новый смартфон Vivo Y11 2019, который работает довольно неплохо при своей низкой стоимости, может похвастаться стильным дизайном и неплохим набором преимуществ. Вопрос лишь в том, стоит ли отдавать за гаджет свои деньги и сейчас мы в этом обязательно разберемся. Все же устройство крайне интересное.

Характеристики

Производитель порадовал нас достаточно стильным современным смартфоном, который выполнен в фирменном стиле компании. На фронтальной панели размещен экран с минимальными рамками справа, слева и сверху. Снизу, естественно, есть фирменный подбородок, который есть на абсолютно всех смартфонах. А сверху, что тоже уже никого не удивляет, имеется вырез в дисплее, куда установили фронтальную камеру. То есть, ничего нового вроде как и нет, но производитель при этом предоставил весьма достойное современное решение, у которого вообще нет проблем с практичностью. На тыльной стороне у нас расположена система из камер и градиентная покраска. Можно выбрать вариант в красном или синем цвете, что весьма положительно сказывается на привлекательности устройства. Это именно то, что хочется посоветовать фанатам яркого стиля и необычных решений.

Особенности

За основу производительности смартфона Vivo Y11 2019 взят процессор Snapdragon 439 от компании Qualcomm, который работает на восьми вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой. Конечно, это просто процессор начального уровня и ничего удивительного в его характеристиках нет и не будет, но все же от флагманского процессора он отличается крайне слабо — лишь тактовыми частотами на производительных ядрах. То есть, можно вполне спокойно играть в топовые игры, запускать приложения и получать удовольствие от своего смартфона. Этого предостаточно для 95% пользователей мира. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 3 гигабайта, а встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта. Опять же, если вам встроенной памяти мало, то просто поставьте карту памяти и забудьте о каких-либо проблемах. С мощностью у смартфона все хорошо.

Итог

Главной особенностью смартфона можно назвать его экран с диагональю 6,35 дюйма и разрешением 1544 на 720 точек. Да, стоит признаться, что разрешение далеко не самое идеальное, но плотность пикселей все равно довольно высокая и это позволяет вам с удовольствием смотреть фильмы, сериалы, запускать игры или читать сообщения в социальных сетях. Это то, ради чего пользователь и покупает смартфон — для доступа к контенту, который предоставляет вам возможность наслаждаться жизнью. И у данного смартфона все очень даже отлично в этом плане, так как экран яркий, сочный, у него хорошая цветопередача и во время чтения книг, например, ваши глаза не будут уставать, что тоже приятно и очень важно. Также стоит отметить систему камер — она выглядит крайне привлекательно, при этом снимает камера основная хорошо и при дневном освещении получается достойно.

Сразу отметим, что пока что смартфон официально в продажу на территории России не поступил — сейчас его представили лишь на локальном рынке за 130 долларов. Информации о том, когда же устройство попадет на рынок других стран, нет. Но, мы знаем, что Vivo довольно оперативно присылает свои устройства в нашу страну и это вселяет некоторую надежду — можно не переживать о том, что гаджет попадет к нам слишком поздно. Дождитесь новогодних праздников и, скорее всего, примерно в этот период Vivo Y11 2019 попадет в наши местные магазины.