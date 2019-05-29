Предварительный обзор Xiaomi Redmi 7A. Шикарный бюджетник

2019-05-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Redmi 7A; [81]
Мы все привыкли к тому, что современные смартфоны стоят довольно больших денег и при этом дают очень мало возможностей. Сегодня мы поговорим о смартфоне Xiaomi Redmi 7A, который сильно выделяется на фоне остальных.

Характеристики

За основу производительности данного смартфона взят процессор Snapdragon 439 от компании Qualcomm, который является ярким представителем начального класса. Это значит, что ожидать какой-то невероятной производительности от него не стоит, но в целом процессор более чем достойный. Он работает на восьми вычислительных ядрах, выдает приличную производительность и легко справляется даже с тяжелыми играми. За графику устройства отвечает ускоритель Adreno 505, который отлично себя зарекомендовал как в реальных сценариях использования, так и в синтетических тестах. Кроме того, смартфон представлен в двух вариантах комплектации — с 2 гигабайтами оперативной и 16 гигабайтами встроенной памяти и с 3 гигабайтами ОЗУ и 32 гигабайтами встроенного пространства. То есть, у вас даже будет возможность выбрать тот вариант комплектации, который вам больше всего нравится.

Дизайн корпуса

Смартфон представлен в двух вариантах дизайна — в голубом и черном стиле. Лично мне больше нравится первый вариант расцветки, так как черные смартфоны уже порядком приелись, но это уже дело вкуса. На фронтальной панели у нас размещен дисплей, он достаточно большой в плане диагонали и у него тонкие рамки справа и слева. Снизу, под дисплеем, размещена надпись с названием компании, над экраном расположена камера, датчики слежения и так далее. На тыльной стороне можно заметить довольно аккуратную камеру, вспышку и еще один логотип. Благодаря плавным формам и мягким переходам от панели к панели, устройство можно смело назвать одним из самых привлекательных. Для ценителей дизайна это действительно важный момент, особенно если вы покупаете смартфон и не планируете носить его в чехле.

Особенности

Смартфон Xiaomi Redmi 7A хотя и является бюджетным решением, но у него вполне достойный набор преимуществ. Например, у смартфона довольно большой дисплей — диагональ составляет 5,45 дюйма при разрешении 1520 на 720 точек. Это, конечно, далеко не лучшее решение на рынке и назвать его топовым язык не поворачивается, но давайте не будем забывать, что это бюджетный смартфон, а не флагман за тысячу долларов. За свою цену это отличное решение, которое вполне подходит для просмотра контента, общения в интернете, всевозможных активностей и игр. Кроме того, соотношение сторон у данного смартфона составляет 18:9, то есть экран вытянутый и на нем приятнее смотреть фильмы с сериалами, интереснее играть в шутеры или просто листать ленту социальных сетей. В этом плане Xiaomi Redmi 7A очень хорош и если вы покупаете смартфон с упором на дисплей, то это решение можно назвать лучшим.

Итог

На текущий момент стоимость нового смартфона не раскрывается, но можно быть уверенным в том, что это максимально доступное решение. Производитель и раньше радовал нас хорошими ценами, а это еще и более-менее скромный в плане дизайна и характеристик продукт. Вероятно, его будут продавать даже дешевле, чем основных конкурентов по сегменту и если вы всегда мечтали купить нечто подобное, то самое время посмотреть в сторону именно этой модели. Сейчас бюджетные смартфоны набирают обороты и среди них есть множество достойных решений, тогда как эта новинка может смело называться лидером бюджетного рынка. Интересно только посмотреть на цену устройства для отечественного рынка — это многих волнует.

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