Предварительный обзор Yongnuo YN450. Фотоаппарат на Android

Производители мобильных телефонов постоянно соревнуются в плане производительности своих устройств, качества дисплея или камеры. У кого-то получается выдать более высокое разрешение, другие бренды покупают крутые процессоры и тоже радуют потенциального покупателя довольно приличной мощностью. Правда, далеко не всем это нужно, особенно если учитывать, что смартфоны с флагманскими процессорами стоят под тысячу долларов. Разработчики из компании Yongnuo решили, что они не хотят соревноваться за звание самого мощного смартфона, а дисплеем сейчас вовсе никого не удивишь. Они решили создать фотоаппарат на платформе Android, чтобы конкурировать с владельцами дорогих смартфонов, которые считают, что они снимают лучше остальных. Собственно, сегодня мы поговорим о качестве фотографий данного устройства, чтобы вы понимали, почему гаджет действительно интересен.

Характеристики

Хотелось бы рассказать все детали о светосиле или типе сенсора на новом устройстве, но не получится — производитель скрывает эту информацию. В сети нам удалось найти лишь данные о том, что разрешение основной камеры составляет 16 мегапикселей и подключается она к широкоугольному объективу. Объектив может похвастаться фокусным расстоянием в 14 мм, то есть это идеальный вариант для фотографий природы, архитектурных ценностей и вообще для путешествий. Проблема камеры лишь в том, что сфотографировать друга на фоне какой-то вывески или горы будет проблематично — широкий угол для этого не предназначен. Зато камера умеет снимать видео в разрешении 4К на 30 кадрах в секунду. Не сказать, что видео получается прямо идеальным, но большинству потенциальных покупателей оно подойдет. Вы же снимаете для личного удовольствия и памяти, а не для монтажа в YouTube на канал с миллионом подписчиков.

Особенности

Сферы применения

Разработчик решил воспользоваться популярностью и доступностью некотор объективов от компании Canon и выпустил свою камеру с байонетом Canon EF. То есть, вы можете в любой момент купить объектив для своего устройства, подцепить его и пользоваться во время съемки. Конечно, покупать дорогие варианты объективов для фотоаппарата такого уровня вы точно не станете, но сама возможность очень даже интересная. Особенно если у вас уже есть какие-то объективы и вам нужна вторая камера для второстепенных задач. В этой ситуации новинка подходит прямо идеально.Нужно понимать, что это не профессиональная камера, ее создавали для аматоров, которые хотят фотографировать и при этом иметь операционную систему Android под рукой. Это удобно, ведь вы всегда можете запустить приложения для редактирования фотографий, можете переслать контент в любой источник из интернета, можете пользоваться разного рода приложениями для улучшения качества фотографий. Для кого-то эти преимущества будут ключевыми, ведь в плане компактности новинка у беззеркальных камер вообще не выигрывает. Она лишь немного компактнее.

Итог

На текущий момент трудно как-то оценивать камеру Yongnuo YN450, ведь производитель не называет ее стоимости и даты релиза. Мы не можем сравнить новинку с потенциальными конкурентами из-за этого. Конечно, преимущество в виде полноценной операционной системы выглядит привлекательно — вы можете запускать софт и получать от работы с фото массу положительных эмоций. Однако, давайте не будем забывать, что это камера и она должна снимать, а все остальные фишки уже являются второстепенным. Будем ждать релиза и детальных тестов, чтобы оценить необходимость в устройстве.