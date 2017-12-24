Предварительный обзор ZOTAC Gaming MEK1. Компактный монстр

2017-12-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - ZOTAC Gaming MEK1; [103]
Игровые компьютеры в последнее время стали ультра-популярными. Производители активно работают над тем, чтобы внутри вашего компьютера было больше мощности, больше возможностей, больше подсветки и таких вот приятных мелочей, а геймерам это все нравится. Ведь, если ты любишь играть в игры и получаешь от этого тонну удовольствия, плюс есть деньги для покупки современной системы, то для производителя нет ничего привлекательней. Вот в свет вышла новая игровая система ZOTAC Gaming MEK1, которая благодаря своим компактным размерам позволяет с легкостью разместить компьютер на рабочем столе или возле телевизора и играть, не ощущая дискомфорта. Варианты самого оптимального использования данной системы я объясню потом, сейчас же давайте посмотрим на то, что умеет этот компьютер и почему его интересно покупать для геймера, который не хочет разбираться в сборке компьютера самостоятельно.

Начинка

За основу максимальной конфигурации компьютера взят процессор Intel Core i7-7700 поколения Kaby Lake. Достаточно производительный процессор, которого хватит как для работы с играми, так и для монтажа видео или обработки фотографии, стримить на нем тоже достаточно комфортно. Четыре вычислительных ядра с тактовой частотой от 3,6 ГГц в простое до 4,2 ГГц в нагрузке позволяют наслаждаться всеми возможностями современного компьютера. Оперативная память представлена DDR4 на 16 гигабайт, для монтажа этого может и не будет достаточно, но вот для игр - с большим запасом. Современные игрушки требуют от 8 до 16 гигабайт, так что это впритык. К сожалению, информации о возможностях апгрейда мы не получили, но есть мнение, что можно будет добавить оперативной памяти в будущем, если такая необходимость возникнет.

Данный игровой компьютер так же получил дискретную видеокарту ZOTAC GeForce GTX 1060 на 6 гигабайт или ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti на 8 гигабайт, в зависимости от комплектации. Вы выбираете карту под свои потребности и бюджет, но обе видеокарты на данный момент позволяют играть во все игры на ультра-настройках графики, просто у 1070 Ti больше запаса на будущее и в 4К карта себя показывает куда лучше, если же вы играете в FullHD, то можно смело брать младшую модель карты и получать от нее достаточно производительности. Встроенная память здесь представлена HDD накопителем на 1 терабайт и твердотельным накопителем на 240 гигабайт.

Дизайн корпуса

Корпус представлен в двух вариантах цветового оформления - в черном и белом. По контуру корпуса, с правой и левой стороны, есть полоса для светодиодной подсветки, она настраивается и отключается, по желанию. На лицевой стороне корпуса расположен логотип, там же индикатор светящийся. На боковых гранях имеются перфорации для забора воздуха, а сзади расположены порты для подключения периферии. Корпус устанавливается на специальную подставку, дабы повысить устойчивость на столе, все же корпус достаточно тонкий и компактный. Размеры устройства сильно порадовали.

Итог

Стоимость такого компьютера пока что никто не называл, но, мне кажется, и так всем понятно - будет дорого. Тогда появляется вопрос - для кого это нужно. Ответ достаточно простой - для тех, кому нужно место на рабочем столе, кто не хочет собирать компьютер самостоятельно, а хочет просто купить компьютер, подключить и все. Плюс, это просто шикарный вариант для телевизора - вы подключаете компьютер к ТВ, покупаете геймпад и получаете консоль, только с большей мощностью и громадным набором дополнительных возможностей. Стоит ли это своих денег - узнаем после релиза.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Doogee Mix 2. Один из лучших на рынкеОбзор Doogee Mix 2. Один из лучших на рынке
Обзор Defender Forced GM-020L. Лучшая бюджетная игровая компьютерная мышь Обзор Defender Forced GM-020L. Лучшая бюджетная игровая компьютерная мышь
Обзор Creative iRoar Go. Лучшая беспроводная колонка с защитой IPX6Обзор Creative iRoar Go. Лучшая беспроводная колонка с защитой IPX6
Обзор Plantronics RIG 400. Лучшие игровые наушники до 3000 рублейОбзор Plantronics RIG 400. Лучшие игровые наушники до 3000 рублей
Обзор XD Design Bobby Bizz. Лучший городской портфель-трансформерОбзор XD Design Bobby Bizz. Лучший городской портфель-трансформер
Предварительный обзор Panasonic Eluga I9...
Предварительный обзор Panasonic Eluga I9Прежде всего, стоит отметить, что бренд Panasonic мне очень нравится и их фотоаппараты можно считать одни...
Обзор Orico MPS8030 Black. Коврик для мы...
Обзор Orico MPS8030 Black. Коврик для мыПрактически у каждого современного человека есть компьютер, будь то дома или в офисе. Сегодня мы бы хотел...
Обзор LIKE. Новая социальная сеть...
Обзор LIKE. Новая социальная сетьСовременный интернет сильно изменился - раньше мы с трудом загружали тестовые страницы в сети, теперь же ...
Предварительный обзор Chuwi CoreBook. Ид...
Предварительный обзор Chuwi CoreBook. ИдМы уже писали несколько новостей о планшете Chuwi CoreBook...
Обзор Cooking. Готовка для людей...
Обзор Cooking. Готовка для людейПодавляющее большинство приложений, которые создаются для кулинаров, рассчитаны именно на кулинаров - люд...
Предварительный обзор Corsair Crystal Se...
Предварительный обзор Corsair Crystal SeПроизводителям игровых корпусов достаточно проблематично привлечь внимание своих потенциальных покупателе...
Обзор Free Fire. Еще один клон PUBG...
Обзор Free Fire. Еще один клон PUBGРазработчики мобильных игр понимают, что привлечь аудиторию можно не только за счет качества контента, ка...
Предварительный обзор Vernee X. Мощная н...
Предварительный обзор Vernee X. Мощная нВ последнее время технологическое развитие мобильных телефонов позволило разработчикам создавать действит...
Обзор World Creator. Интересная головоло...
Обзор World Creator. Интересная головолоНа самом деле, от игры World Creator я не ожидал того, что я получил в итоге. Я за этот год посмотрел оче...
Предварительный обзор NVIDIA Titan V. Са...
Предварительный обзор NVIDIA Titan V. СаМногие пользователи думают, что видеокарты создаются исключительно для игровых задач и для чего-то еще он...
Обзор Jazz Smash. Развлечение на месяцы...
Обзор Jazz Smash. Развлечение на месяцыНекоторые разработчики мобильных игр стараются делать серьезные проекты, но у них совершенно ничего не по...
Обзор «Набора для конструирования и прог...
Обзор «Набора для конструирования и прогНовый конструктор «Набор для конструирования и программирования LEGO® BOOST» – находка для тех, кто хочет...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor