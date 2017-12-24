Предварительный обзор ZOTAC Gaming MEK1. Компактный монстр

Игровые компьютеры в последнее время стали ультра-популярными. Производители активно работают над тем, чтобы внутри вашего компьютера было больше мощности, больше возможностей, больше подсветки и таких вот приятных мелочей, а геймерам это все нравится. Ведь, если ты любишь играть в игры и получаешь от этого тонну удовольствия, плюс есть деньги для покупки современной системы, то для производителя нет ничего привлекательней. Вот в свет вышла новая игровая система ZOTAC Gaming MEK1, которая благодаря своим компактным размерам позволяет с легкостью разместить компьютер на рабочем столе или возле телевизора и играть, не ощущая дискомфорта. Варианты самого оптимального использования данной системы я объясню потом, сейчас же давайте посмотрим на то, что умеет этот компьютер и почему его интересно покупать для геймера, который не хочет разбираться в сборке компьютера самостоятельно.

Начинка

За основу максимальной конфигурации компьютера взят процессор Intel Core i7-7700 поколения Kaby Lake. Достаточно производительный процессор, которого хватит как для работы с играми, так и для монтажа видео или обработки фотографии, стримить на нем тоже достаточно комфортно. Четыре вычислительных ядра с тактовой частотой от 3,6 ГГц в простое до 4,2 ГГц в нагрузке позволяют наслаждаться всеми возможностями современного компьютера. Оперативная память представлена DDR4 на 16 гигабайт, для монтажа этого может и не будет достаточно, но вот для игр - с большим запасом. Современные игрушки требуют от 8 до 16 гигабайт, так что это впритык. К сожалению, информации о возможностях апгрейда мы не получили, но есть мнение, что можно будет добавить оперативной памяти в будущем, если такая необходимость возникнет.

Данный игровой компьютер так же получил дискретную видеокарту ZOTAC GeForce GTX 1060 на 6 гигабайт или ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti на 8 гигабайт, в зависимости от комплектации. Вы выбираете карту под свои потребности и бюджет, но обе видеокарты на данный момент позволяют играть во все игры на ультра-настройках графики, просто у 1070 Ti больше запаса на будущее и в 4К карта себя показывает куда лучше, если же вы играете в FullHD, то можно смело брать младшую модель карты и получать от нее достаточно производительности. Встроенная память здесь представлена HDD накопителем на 1 терабайт и твердотельным накопителем на 240 гигабайт.

Дизайн корпуса

Корпус представлен в двух вариантах цветового оформления - в черном и белом. По контуру корпуса, с правой и левой стороны, есть полоса для светодиодной подсветки, она настраивается и отключается, по желанию. На лицевой стороне корпуса расположен логотип, там же индикатор светящийся. На боковых гранях имеются перфорации для забора воздуха, а сзади расположены порты для подключения периферии. Корпус устанавливается на специальную подставку, дабы повысить устойчивость на столе, все же корпус достаточно тонкий и компактный. Размеры устройства сильно порадовали.

Итог

Стоимость такого компьютера пока что никто не называл, но, мне кажется, и так всем понятно - будет дорого. Тогда появляется вопрос - для кого это нужно. Ответ достаточно простой - для тех, кому нужно место на рабочем столе, кто не хочет собирать компьютер самостоятельно, а хочет просто купить компьютер, подключить и все. Плюс, это просто шикарный вариант для телевизора - вы подключаете компьютер к ТВ, покупаете геймпад и получаете консоль, только с большей мощностью и громадным набором дополнительных возможностей. Стоит ли это своих денег - узнаем после релиза.