Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q Series. Мощнее вашего ПК

2019-05-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - ZOTAC ZBOX Q Series; [43]
Мы привыкли жаловаться на то, что современные компактные компьютеры слишком уж дорого стоят и не дают той производительности, которая большинству нужна. Например, на рынке неттопов сейчас вообще все грустно — производители то и дело выставляют на продажу крайне слабые компьютеры, у которых банально не хватает мощности для обработки видео в FullHD, что уж говорить о более тяжелых задачах. Теперь вот в продажу поступил компьютер ZOTAC ZBOX Q Series и сразу все изменилось — данная система заметно мощнее всего, что вы можете найти на современном рынке. С таким компьютером можно работать и с тяжелой графикой, и с играми, и с любым другим контентом. Хотя, этот компьютер легко помещается в сумке или на креплении за монитором. Давайте же подробнее изучим данную новинку и решим, стоит ли она своих денег и если да, то для кого данный компьютер вообще создавали. Многим будет интересно.

Характеристики

С производительностью системы все очень даже хорошо — за основу компьютера взят процессор Intel Xeon E-2136, который является серверным решением и идеально подходит для решения целого ряда задач. Например, шесть вычислительных ядер этого процессора могут работать в штатном режиме на частоте 3,3 гигагерца, а в режиме разгона частота достигает 4,5 гигагерца. Этого предостаточно, чтобы вы могли работать с фото, видео или объемными объектами. С графикой здесь тоже все просто отлично — производитель решил не мелочиться и установил сюда видеокарту NVIDIA Quadro P3000 с 6 гигабайтами встроенной памяти. Вероятно, данной видеокарты хватит на несколько лет вперед и вы точно сможете работать на ней даже с самыми тяжелыми проектами. Это профессиональное решение, которое активно используют специалисты по всему миру. На ней, к примеру, монтируют даже фильмы в Голливуде. Более того, у компьютера есть возможность апгрейда прямо при покупке — если предыдущая видеокарта кажется вам слишком слабой, то можно взят более продвинутую модель Quadro P5000, которая обладает уже 16 гигабайтами встроенной памяти и более продвинутым набором возможностей. На ней можно делать все, что только в голову взбредет. Поддерживать общую производительность системы будет оперативная память DDR4-2666/2400 SODIMM на 64 гигабайта. Для приложений этой памяти будет с головой, плюс вы можете не переживать о работе с объемными файлами. В плане железа у новой системы все очень хорошо.

Дизайн корпуса

Дизайн компьютера достаточно привлекательный, хотя в нем нет ничего особенного или удивительного. На фронтальной панели размещена клавиша включения, плюс есть карт-ридер, порт USB, порт USB Type-C и два 3,5-мм выхода под наушники и микрофон. На боковых панелях и верхней грани расположена перфорация, которая позволяет продувать систему на должном уровне, плюс есть небольшие ножки для того, чтобы под корпусом проходил воздух. Выглядит компьютер достойно, дорого и строго — идеально для работы в офисе, например, или в крупной компании.

Итог

Пока что информации о стоимости ZOTAC ZBOX Q Series нет, так что говорить о прямом сравнении с конкурентами мы не можем. Да и конкурентов просто нет — производитель уместил просто невероятную производительность в корпус, который занимает на рабочем столе минимум пространства. Это яркий пример того, что компактная система с высокой производительностью способна удовлетворить запросы пользователя на сто процентов. Ждем только официальной цены и тогда можно будет поговорить о возможных конкурентах на рынке стационарных компьютеров в привычном нам понимании. Что думаете?

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