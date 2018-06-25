Предварительный обзор Zotac MEK Ultra. Компьютер для всего

2018-06-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - Zotac MEK Ultra; [75]
В последнее время готовые варианты игровых компьютеров стали довольно популярными среди пользователей. Дело в том, что собирать компьютер из комплектующих самостоятельно порой довольно проблематично, особенно если вы не являетесь каким-то продвинутым пользователем. Да и не всегда есть нужные видеокарты или наборы оперативной памяти в продажи, что тоже усложняет процесс сборки идеального компьютера. Покупая готовое решение вы платите немного больше денег, но получаете что-то вроде Zotac MEK Ultra. Это мощный компьютер для игр и любых других задач, ведь производитель установил сюда самое передовое железо из всего, что вообще имеется на рынке. Осталось только разобраться в характеристиках и понять стоит ли отдавать свои средства за такую вот коробочку. Готовый ПК это круто, но если он стоит слишком дорого, то его никто не купит. В этом вопросе мы разберемся.

Характеристики

Внутри компьютера установлена плата с системной логикой X299 от Intel. Сюда поставили процессор Core i9-7900X, который работает на десяти вычислительных ядрах и 20 потоках обработки информации. Тактовая частота в простое составляет 3,3 гигагерца, в режиме нагрузки 4,3 гигагерца. Этого с большим запасом достаточно для того, чтобы вы не только в игры играли, но и монтировали видео, работали с фото или проводили прямые трансляции. Это один из топовых процессоров на рынке, проблем с ним явно не возникнет. Естественно видеокарту сюда поставили тоже топовую — Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme. Это очень крутой вариант карты, которая позволит играть в 4К на ультра-настройках графики с высокой частотой кадров в абсолютно любой игре. Это одна из лучших видеокарт на всём рынке, как в плане производительности, так и в плане системы охлаждения. Основу компьютера явно собирали с умом.

Второстепенные характеристики компьютера тоже получились весьма неплохими — оперативную память представляют планки DDR4-2666, общий объем составляет 32 гигабайта. Собственно, на фоне предыдущих двух комплектующих это не очень и круто, есть же на рынке наборы и по 64 гигабайта, но и этого объема хватит с головой. Встроенная память представлена HDD накопителем на 4 терабайта и SSD на 512 гигабайт. Этого предостаточно для хранения больших файлов и быстрого запаска контента или операционной системы. Думаю, характеристики компьютера вам тоже понравились.

Дизайн корпуса

Соглашусь, что внешний вид компьютера в данной ситуации играет важную роль — начинка очень даже производительная, на таком железе можно будет еще пять лет играть в самые крутые игры без проблем и торможений. Корпус же производитель решил выполнить в довольно классическом стиле. У нас на правой боковой панели размещено прозрачное окно, сквозь которое можно увидеть все ваши железки и подсветку. На фронтальной панели имеется логотип компании, сверху тоже прозрачная панель имеется. Выглядит корпус очень круто, на фотографиях представлен именно пустой корпус, а не весь ПК.

Итог

Пока что производитель не говорит о стоимости своего компьютера, хотя и так понятно, что это будет цена подержанного автомобиля. Сюда поставили лучший процессор на рынке, мощную топовую видеокарту, SSD на 512 гигабайт и 4 терабайта памяти. Добавим сюда блок питания на 1000 Вт с сертификатом 80 PLUS Gold и получаем неплохую сумму денег. Я даже не берусь считать стоимость, но нужно понимать, что это не массовый проект. Компьютер создавали для тех, кто хочет получить крутое решение для всех типов игр и не морочить себе голову с комплектующими. Думаю, ПК получился очень даже ничего.

Комментарии:
Ryzen Threadripper на 32 ядра...
Ryzen Threadripper на 32 ядраПроизводители процессоров, а их всего два на современном рынке компьютеров, постоянно сражаются за более ...
LG Stylo 4 стоит 180 долларов...
LG Stylo 4 стоит 180 долларовВ последнее время смартфоны компании LG были достаточно дорогими и не каждый мог себе такое позволить. Бр...
Moto Z3 Play получил больше ОЗУ...
Moto Z3 Play получил больше ОЗУВ последнее время производители мобильных телефонов активно работают над тем, чтобы привлечь аудиторию к ...
Samsung получила еще один патент...
Samsung получила еще один патентКомпания Samsung продолжает получать странные патенты на смартфоны, которые, вероятнее всего, никогда в с...
Обзор Don't Pick On The Fat Kid. Хулиган...
Обзор Don't Pick On The Fat Kid. ХулиганВ последнее время простенькие игры с упором на казуальный игровой процесс становятся все более и более по...
Что вас ждет на фестивале AFP 2018 ...
Что вас ждет на фестивале AFP 2018 До фестиваля Alfa Future ...
Обзор Redragon Origin. Игровая мышка с р...
Обзор Redragon Origin. Игровая мышка с рБюджетные игровые мышки уже не те примитивные двухкнопочные решения. Они уже давно перешли на совершенно ...
Обзор MARVO H8321. Недорогие игровые нау...
Обзор MARVO H8321. Недорогие игровые науКак мы уже не раз убеждались, периферия не обязательно должна быть сопоставима по стоимости с подержанным...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Redragon Origin. Игровая мышка с регулируемым весом и подсветкойОбзор Redragon Origin. Игровая мышка с регулируемым весом и подсветкой
Обзор MARVO H8321. Недорогие игровые наушникиОбзор MARVO H8321. Недорогие игровые наушники
Обзор Noctua NH-D15S. Классическая башняОбзор Noctua NH-D15S. Классическая башня
Обзор A4Tech KD-600 USB Black. Клавиатура для работыОбзор A4Tech KD-600 USB Black. Клавиатура для работы
Обзор ZYXEL WAH7608. Лучший портативный 4G-роутерОбзор ZYXEL WAH7608. Лучший портативный 4G-роутер
Предварительный обзор Zotac MEK Ultra. К...
Предварительный обзор Zotac MEK Ultra. КВ последнее время готовые варианты игровых компьютеров стали довольно популярными среди пользователей. Де...
Обзор Don't Pick On The Fat Kid. Хулиган...
Обзор Don't Pick On The Fat Kid. ХулиганВ последнее время простенькие игры с упором на казуальный игровой процесс становятся все более и более по...
Предварительный обзор Samsung Chromebook...
Предварительный обзор Samsung ChromebookВ последнее время компания Samsung не показывала интересных ноутбуков — подавляющее большинство устройств...
Предварительный обзор ASUS VC279HE Eye C...
Предварительный обзор ASUS VC279HE Eye CМонитор ASUS VC279HE Eye Care достаточно сильно выделяется на фоне конкурентов по двум причинам — он выгл...
Обзор Honor Cry: Aftermath. RPG для цени...
Обзор Honor Cry: Aftermath. RPG для цени В последнее время очень много игровых проектов построены на высоком уровне графики и разнообразии механи...
Цифровая медицина с Ростелеком в Туле...
Цифровая медицина с Ростелеком в ТулеТак или иначе, каждый из нас сталкивался с необходимостью обращения в поликлиники и больницы. Многие не п...
Предварительный обзор Logitech G512. Отл...
Предварительный обзор Logitech G512. ОтлМеханические клавиатуры пользуются большим спросом не только у геймеров, но и у обычных пользователей. Де...
Обзор Panzer Strategy. Неплохая стратеги...
Обзор Panzer Strategy. Неплохая стратегиСтратегии в последнее время не пользуются особой популярностью — пользователи предпочитают стрелять, игра...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad P5...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad P5Мы привыкли к тому, что производительные ноутбуки обычно позиционируют как игровые решения. Большинство н...
Обзор Don't Stand Out. Неплохая попытка ...
Обзор Don't Stand Out. Неплохая попытка На данный момент на игровом рынке очень много проектов, которые пытаются заменить собой легендарного пред...
Предварительный обзор Apexgaming Hermes....
Предварительный обзор Apexgaming Hermes.В последнее время большинство корпусов на рынке стали выглядеть примерно одинаково — на фронтальной панел...
Обзор StarShooters. Война в космосе...
Обзор StarShooters. Война в космосеКазуальные игры на то и придуманы, чтобы позволить вас с удовольствием и без лишних нервов сражаться в ви...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor