Предварительный обзор Zotac MEK Ultra. Компьютер для всего

В последнее время готовые варианты игровых компьютеров стали довольно популярными среди пользователей. Дело в том, что собирать компьютер из комплектующих самостоятельно порой довольно проблематично, особенно если вы не являетесь каким-то продвинутым пользователем. Да и не всегда есть нужные видеокарты или наборы оперативной памяти в продажи, что тоже усложняет процесс сборки идеального компьютера. Покупая готовое решение вы платите немного больше денег, но получаете что-то вроде Zotac MEK Ultra. Это мощный компьютер для игр и любых других задач, ведь производитель установил сюда самое передовое железо из всего, что вообще имеется на рынке. Осталось только разобраться в характеристиках и понять стоит ли отдавать свои средства за такую вот коробочку. Готовый ПК это круто, но если он стоит слишком дорого, то его никто не купит. В этом вопросе мы разберемся.

Характеристики

Внутри компьютера установлена плата с системной логикой X299 от Intel. Сюда поставили процессор Core i9-7900X, который работает на десяти вычислительных ядрах и 20 потоках обработки информации. Тактовая частота в простое составляет 3,3 гигагерца, в режиме нагрузки 4,3 гигагерца. Этого с большим запасом достаточно для того, чтобы вы не только в игры играли, но и монтировали видео, работали с фото или проводили прямые трансляции. Это один из топовых процессоров на рынке, проблем с ним явно не возникнет. Естественно видеокарту сюда поставили тоже топовую — Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme. Это очень крутой вариант карты, которая позволит играть в 4К на ультра-настройках графики с высокой частотой кадров в абсолютно любой игре. Это одна из лучших видеокарт на всём рынке, как в плане производительности, так и в плане системы охлаждения. Основу компьютера явно собирали с умом.

Второстепенные характеристики компьютера тоже получились весьма неплохими — оперативную память представляют планки DDR4-2666, общий объем составляет 32 гигабайта. Собственно, на фоне предыдущих двух комплектующих это не очень и круто, есть же на рынке наборы и по 64 гигабайта, но и этого объема хватит с головой. Встроенная память представлена HDD накопителем на 4 терабайта и SSD на 512 гигабайт. Этого предостаточно для хранения больших файлов и быстрого запаска контента или операционной системы. Думаю, характеристики компьютера вам тоже понравились.

Дизайн корпуса

Соглашусь, что внешний вид компьютера в данной ситуации играет важную роль — начинка очень даже производительная, на таком железе можно будет еще пять лет играть в самые крутые игры без проблем и торможений. Корпус же производитель решил выполнить в довольно классическом стиле. У нас на правой боковой панели размещено прозрачное окно, сквозь которое можно увидеть все ваши железки и подсветку. На фронтальной панели имеется логотип компании, сверху тоже прозрачная панель имеется. Выглядит корпус очень круто, на фотографиях представлен именно пустой корпус, а не весь ПК.

Итог

Пока что производитель не говорит о стоимости своего компьютера, хотя и так понятно, что это будет цена подержанного автомобиля. Сюда поставили лучший процессор на рынке, мощную топовую видеокарту, SSD на 512 гигабайт и 4 терабайта памяти. Добавим сюда блок питания на 1000 Вт с сертификатом 80 PLUS Gold и получаем неплохую сумму денег. Я даже не берусь считать стоимость, но нужно понимать, что это не массовый проект. Компьютер создавали для тех, кто хочет получить крутое решение для всех типов игр и не морочить себе голову с комплектующими. Думаю, ПК получился очень даже ничего.