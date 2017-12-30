Предварительный обзор iMac Pro. Apple эволюционирует?

2017-12-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - iMac Pro; [93]
До старта продаж компьютера iMac Pro осталось совсем немного, а пользователи уже стали говорить не самые хорошие вещи о том, сколько этот компьютер стоит. Дело в том, что ценник в минимальной версии составляет 4999 долларов, это громадные деньги и пользователи интернета не могут адекватно принять такой ценник. Сегодня мы постараемся рассказать вам все детали этого гаджета, описать преимущества и недостатки, дабы вы понимали что из себя представляет компьютер нового поколения. Сразу стоит отметить, что этот продукт создавали не для казуального использования - покупать его ради социальных сетей и просмотра фильмов никто не будет, его покупают для обработки фотографий, работы с видео, музыкой и прочими профессиональными задачами. То есть, это инструмент для специфических задач профессионального уровня и вполне нормально, что такой инструмент стоит дорого и доступен не каждому.

Начинка

В максимальной комплектации компьютер будет поставляться с серверным процессором Intel Xeon, который работает на 18 ядрах. Производительности у данного процессора хватит с запасом на любые задачи, в младшей же модели установлен процессор на 8 ядер, того же семейства, мощности у него заметно меньше, но для монтажа видео и фото хватит с запасом тоже. Максимальный объем оперативной памяти составляет 128 гигабайт, память представлена DDR4-2666, так что скорость и частота приличная, можно взять и меньше памяти, естественно, если вам такой объем не нужен. Графической подсистемой выступает видеокарта AMD Radeon Pro Vega 56, которая порадует вас 8 гигабайтами встроенной видеопамяти. Конечно, на этом компьютере никто не планирует играть в игры, эта карта создана для более интересных задач, но, в принципе, этой мощности и для игрушек будет достаточно.

В максимальной комплектации будет установлена видеокарта Radeon Pro Vega 64 с 16 гигабайтами видеопамяти. Такой вариант нужен для 3D моделирования и всего в таком духе, стоимость карты запредельно высокая. Хранить личный контент вам позволяют на встроенном твердотельном накопителе от 1 терабайта до 4 терабайт. На производительность объем памяти не влияет, но скорость данных накопителей обещает быть максимальной высокой - в этом плане Apple всегда радовала своих пользователей. Конечно же, сюда поставили самый современный порт 10Gb Ethernet и модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2.

Дизайн

Внешний вид компьютера всех порадовал - ранее производитель выпускал этот тип компьютера только в светлом варианте из алюминия, теперь же продукт перекрасили в темный стиль и это выглядит намного интереснее. Плюс, сразу будет понятно, что у вас новый компьютер, а не устаревшая модель. В комплекте с компьютером так же будет идти клавиатура и мышка в черном цвете - до этого яблочная компания выпускала исключительно белые варианты периферии, так что это тоже важный момент. В остальном дизайн остался старым - та же форма, те же разъемы, те же возможности настройки угла наклона.

Итог

Конечно, цена такого устройства громадная - в минимальной комплектации компьютер стоит дороже, чем некоторые иномарки, бывшие в употреблении, не говоря уже о том, что вы можете купить за эту сумму - можно настольный компьютер просто космических масштабов собрать. Однако, эта техника всегда высоко ценилась профессионалами за свою надежность, простоту в обращении и широкие возможности, позволяющие работать так, как это задумано и комфортно. Так что, не стоит лишний раз пинать этот компьютер, он тоже создавался не для всех, но в своей нише будет явно лучшим.


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