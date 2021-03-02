Предзаказ на процессоры Intel Rocket Lake-S откроется с 16 марта

Процессоры Intel Rocket Lake-S будут доступны для предзаказа с 16 марта, а первые заказы отправятся своим клиентам всего лишь через две недели. Rocket Lake предоставит клиентам до восьми ядер и 16 потоков, что на два ядра и четыре потока меньше, чем у линейки Comet Lake. У ритейлеров разное видение стоимости процессоров, поэтому трудно сказать точную цену, но компания Intel не намерена снижать цену, а значит новые процессоры будут дороже предыдущей линейки.

Сообщается, что семейство Rocket Lake-S обеспечит на 11% более высокую производительность, чем процессор AMD Ryzen 9 5950X при работе с твердотельным накопителем интерфейса PCIe 4.0. В ходе теста был рассмотрен SSD Samsung 980 Pro емкостью 1 ТБ, заполненный на 50%.
Комментарии и отзывы Intel Rocket Lake-S
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