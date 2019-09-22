Вопрос здоровья является ключевым для любого человека, а потому извечная дилемма – частная медицина (например, rplus.com.ua ) или государственная – никогда не потеряет в актуальности. Если всего десять-пятнадцать лет назад почти вся высокотехнологичная медицина была государственной, то в последние годы появляется все больше продвинутых частных медицинских центров. Так в чем преимущества частной медицины в сравнении с государственной?

Сервис

Сегодня мало просто оказать медицинскую услугу – нужно предоставить соответствующий сервис. И здесь частные клиники на голову выше обычных городских. В частной клинике вас встретит охранник и откроет дверь. После него к вам обратится администратор, который заберет одежду и предложит чай или кофе. Нельзя не отметить интерьер, в котором пациент чувствует себя максимально уютно и комфортно. Еще одно важное отличие частных клиник – палаты в них рассчитаны на одного пациента.

Качество услуг

Мастера своего дела есть как в государственной, так и в частной медицине. Обратная ситуация с плохими врачами также имеет место. Но совершенно очевидно, что чем более мастеровитым становится врач, то тем вероятнее его уход в частную медицину. Причина проста – более высокая зарплата, чем в государственной медицине.

Другой очень важный и абсолютно объективный показатель – время на прием пациента. В частной клинике у специалиста есть гораздо больше времени на своего пациента, чем в государственной. Гораздо больше внимания к пациенту и со стороны медсестер, которые в государственных клиниках вынуждены работать в больших отделениях. Наконец, последний момент, это качество оборудования и материалов. Если в государственных клиниках зачастую вынуждены на них экономить, то в частных используется самое продвинутое оборудование, которое позволит провести эффективную диагностику.

Многопрофильность

Раньше государственные клиники превосходили частные тем, что в них можно было получить консультацию, тут же сдать анализы и, скажем, лечь на операцию. Частные клиники не могли похвастаться таким комплексным подходом, но в последние годы ситуация изменилась. Появилось огромное множество многопрофильных клиник, обеспечивающих комплексный подход.

Режим работы

Здесь все очень просто: большинство государственных медицинских учреждений не работают по выходным или праздничным дням, а если и работают, то по сокращенному графику. График же работы в частных клиниках гораздо удобнее для пациентов.