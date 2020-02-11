Премьера игры DiRT Rally 2.0 состоится 26 февраля

26 февраля состоится легендарная премьера DiRT Rally 2.0.

До релиза игры остался месяц и поэтому уже начали появляться некоторые нюансы об игре, в частности, и системные требования.

Желающим играть на низких настройках будет вполне достаточно компьютера с процессором типа AMD FX4300 или Intel Core i3 2130. Более средних настройках нужно будет процессор типа AMD FX6300 или Intel Core i5 4690. Системные требования игры DiRT Rally 2.0 никого не испугают. А что касается рекомендуемого оборудования для создания четкой и ровной картинки, необходим процессор AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i5 8600K.