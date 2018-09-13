Пресс-тур 2018 по заводу Ford Sollers...

13 сентября 2018 г. в городе Елабуга компания Ford Sollers провела пресс-тур по своему заводу, представив свои достижения в сфере цифрового производства. Также была продемонстрирована презентация, на которой мы увидели помимо технических достижений, приложение My Ford для смартфонов на базе ios и android для дистанционного управления автомобилем. Через него можно будет наблюдать за передвижением, местоположением и всеми техническими показателями начиная с количества масла в двигателе и заканчивая давления в шинах.

Новые инновации были специально разработаны собственным IT-департаментом для заводов Ford Sollers учитывая требования рабочих и специалистов что позволило максимально повысить эффективность труда.

Во время пресс-тура были представлены такие технологии как: передовая система цифрового моделирования производственных процессов, 3D-очки дополненной реальности, 3D-очки очки виртуальной реальности, используемые при обучении новых сотрудников, а также 3D-принтер для печати специального оборудования для использования на конвейере и инфракрасная камера для проверки эффективности работы нагревательных элементов автомобиля.

Система цифрового моделирования производственных процессов – это компьютерная модель завода, которая предлагает заранее смоделировать весь этап работы на заводе, добавляя различные изменения в программу можно увидеть все недочеты в работе логистики, причем без каких либо форс мажорных обстоятельств на производстве. Данная программа помогает повысить уровень безопасности и комфорта для сотрудников, снизить расходы и существенно сократить время внедрения производственных инициатив.

3D-очки дополненной реальности – разработанные компанией Microsoft и имеют название Microsoft HoloLens. Данные очки подключены по Wi-Fi к цифровому складу что обеспечивает автоматизацию логистического процесса без "бумажной волокиты". С помощью них можно отслеживать заказы, принимать товары и отмечать на полках нумеруя их как жестами так и голосом. Это ускоряет поиск деталей и освобождает руки сотрудника повышая его производительность.

3D-очки очки виртуальной реальности – все мы не понаслышке хорошо знаем очки виртуальной реальности, и на заводах Ford Sollers их тоже используют, в качестве обучения сотрудников техники безопасности, проводя виртуальные экскурсии в видео формате 360°.

3D-принтер – на заводах Ford Sollers используют для создания мелких изделий. Также он позволяет своевременно обеспечить производство необходимыми и недостающими деталями без привлечения других поставщиков.

Инфракрасная камера – она предназначена для автоматического контроля качества работы всех нагревательных элементов на автомобилях Ford Explorer, Kuga, Transit в режиме реального времени. Данные инфракрасные камеры работают совместно с оптической камерой сто помогает объединить инфракрасный и обычный снимок. Что позволяет точнее определять проблемные участки на обогреваемой области. Если обнаруживается какая либо неполадка, то срабатывает сигнализация предупреждая работника о неисправности в нагревательном элементе.