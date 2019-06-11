Презентация 11 bit studios: Frostpunk для PS4 и релиз Children of Morta

2019-06-11, Автор - Марсель Гарипов; [67]
Недавно мы побывали на московской презентации от разработчика компьютерных игр 11 bit studios, где мы узнали свежие подробности о консольной версии игры Frostpunk и дате выхода долгожданной Children of Morta.

Трейлер Frostpunk

Frostpunk представляет собой градостроительный симулятор, в которой все события развиваются в Британии после глобального похолодания. Вы возглавите экспедиционный городок, где вам придется ежедневно решать вопросы с пополнением провиантов и других ресурсов, а каждое ваше решение будет приводить к безвозвратным последствиям. Еще 24 апреля 2018 года игра вышла на ПК, а этим летом выйдут версии для PS4 и Xbox One.

Трейлер Children of Morta

Теперь перейдем к главной части презентации, которая была посвящена Children of Morta. Изначально, деньги на создание игры были с успехом собраны на краудфаундинговой платформе, но после над ее разработкой начала работать компания 11 bit studios. Сюжет игры развивается рядом вокруг семьи Бергсон, которые являются хранителями некогда мирной горы, но теперь на ее территории появились демоны и другие чудовища. Вам предстоит спускаться в пещеры и зачищать их от страшных монстров. Каждый из шести членов семьи имеет свой класс с собственными способностями и навыками.

Хоть механика Children of Morta достаточно незамысловата, благодаря качественной графики в стиле pixel art и захватывающему сюжету, игра цепляет практически сразу. Также немаловажным фактов является возможность играть с друзьями одновременно за двух персонажей. Более того, у вас не выйдет просто закликать всех врагов и для победы вам потребуется каждый раз индивидуально подбирать стратегию боя. Точную дату выхода игры на рынок разработчики не называют, но говорят, что релиз произойдет этим летом на ПК, PS4, Xbox One Nintendo Switch.

Точную дату выхода игры на рынок разработчики не называют, но говорят, что релиз произойдет этим летом на ПК, PS4, Xbox One Nintendo Switch.

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