Презентация киберспортивного пространства от EG Infinity Computex 2018

EG Infinity, подразделение всемирно известного производителя компьютерной периферии EpicGear, объявляет о презентации новой концепции в создании киберспортивного пространства. Премьера платформы для создания киберспортивных клубов состоится на выставке Computex 2018, которая будет проходить с 5 по 9 июня 2018 года, ежедневно с 9:30 до 18:00. EG Infinity расположится на первом этаже выставочного центра Taipei Nangang в зале 1F на стенде I0818.

«EG Infinity представит платформу, на базе которой можно легко собрать удобную площадку для совместных игр. Разнообразие проектов пространства для киберспортивных игр и LAN-вечеринок гарантируют яркие впечатления, - обещают представители команды разработчиков EG Infinity. – Работая над платформой, мы стремились сделать её интересной как для геймеров, так и для зрителей. Благодаря модульному дизайну, EG Infinity удалось создать условия для получения неповторимого игрового опыта».

Коллекция EG Infinity Odyssey состоит из комплекта модулей, которые позволят собрать футуристический мобильный киберспортивный клуб. Совместный игровой процесс в нем будет восприниматься совершенно иначе. Модули легко устанавливаются, использовать их можно как внутри помещения, так и на улице. Все элементы сделаны из легких и долговечных материалов, их можно многократно комбинировать в самых разных вариантах, а их внешний вид обязательно понравится геймерам: дизайн в стиле sci-fi напоминает интерьер космического корабля.

Выставка Computex – идеальное место для дебюта инновационной платформы EG Infinity и коллекции Odyssey. Участники смогут в деталях изучить модульное пространство и элементы интерьера мобильного клуба, и убедиться, что благодаря широким возможностям кастомизации собрать можно будет пространство для любого события – от грандиозных премьер игр до киберспортивных соревнований. В июне 2018 года мир впервые увидит эту не имеющую аналогов систему на выставке Computex Taipei.