Президент Qualcomm Криштиану Амон выбран следующим генеральным директором

Криштиану Амон
Амон был единогласно выбран советом директоров в качестве следующего генерального директора после того, как Молленкопф объявил о своем решении уйти в отставку. Назначения Амона вступят в силу 30 июня 2021 года, а бывший генеральный директор останется в Qualcomm в качестве стратегического советника.
Стив Молленкопф
Достижения Стива Молленкопфа включают продвижение Qualcomm на вершину цепочки поставок мобильных чипсетов и в качестве глобального лидера в полупроводниковой промышленности. Во время своего правления в качестве генерального директора он также способствовал распространению смартфонов, поскольку наборы микросхем Qualcomm используются в миллионах телефонов от нескольких производителей.