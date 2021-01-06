Президент Qualcomm Криштиану Амон выбран следующим генеральным директором

Криштиану Амон

Криштиану Амон - популярное имя в мобильной индустрии, поскольку он президент и лицо компании Qualcomm. Однако он не является руководителем высшего ранга в компании, ведь эту должность занимает Стив Молленкопф, генеральный директор. Теперь компания Qualcomm объявила, что нынешний генеральный директор уходит в отставку, и его место займет Криштиану Амон.

Стив Молленкопф

Амон был единогласно выбран советом директоров в качестве следующего генерального директора после того, как Молленкопф объявил о своем решении уйти в отставку. Назначения Амона вступят в силу 30 июня 2021 года, а бывший генеральный директор останется в Qualcomm в качестве стратегического советника.

Достижения Стива Молленкопфа включают продвижение Qualcomm на вершину цепочки поставок мобильных чипсетов и в качестве глобального лидера в полупроводниковой промышленности. Во время своего правления в качестве генерального директора он также способствовал распространению смартфонов, поскольку наборы микросхем Qualcomm используются в миллионах телефонов от нескольких производителей.