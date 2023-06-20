При помощи ChatGPT энтузиасты создали собственный процессор

Группа исследователей из университета в Нью-Йорке провели весьма интересный эксперимент — им удалось успешно разработать полупроводниковую микросхему (чип) без использования языка определения аппаратных средств и каких-либо инженерных инструментов. Они просто задействовали английский язык, определения и примеры, чтобы продемонстрировать, что любой пользователь после пары часов поиска в интернете и работы с искусственным интеллектом ChatGPT может совершенно спокойно спроектировать часть процессора даже не будучи при этом инженером или программистом. Однако это не всё — микросхема, для создания которой задействовали чат-бот ChatGPT, не только была разработана, но и изготовлена, после чего протестирована в различных сценариях.

И она работает! Использование простого английского языка двумя специалистами показывает, насколько ценным и мощным может быть ChatGPT даже в этой не совсем очевидной области применения. Правда, стоит отметить, что микросхема, разработанная исследовательской группой и ChatGPT, не была полноценным процессором — это нечто вроде компонента процессора Intel или AMD. Но у микросхемы было всё необходимое для работы — даже логика, отвечающая за создание новой архитектуры микропроцессора на основе 8-битного аккумулятора. Соответственно, в будущем, когда система будет умнее и более опытной, можно будет создавать даже полноценные процессоры нового поколения без задействования длительных процессов исследования.