Приложение для проверки совместимости Windows 11 обновили

Microsoft анонсировала Windows 11 на этой неделе и новая версия Windows должна быть доступна в качестве бесплатного обновления для пользователей, но, к сожалению, не все ПК будут поддерживать этот апдейт. Но, к счастью, компания обновила фирменный софт и теперь вы можете просто установить приложение PC Health Check, чтобы узнать, будет ли поддерживаться ваша система новой ОС.Приложение PC Health Check получило обновление, в котором вы узнаете, почему ваш компьютер не поддерживается. Этого не было в более ранней версии приложения, которая была доступна несколько дней назад. Поэтому, если вы уже запускали приложение, но не выяснили причину, по которой ваш компьютер не поддерживается Windows 11, вам следует перезапустить приложение. Он сообщит вам, что для него есть обновление. После обновления снова запустите проверку совместимости. Скорее всего ваша система может не проходить проверку совместимости из-за отсутствия модуля TPM 2.0, которого нет почти ни у кого. Но бывают и другие причины, на которые тоже стоит обратить внимание.

Требования к оборудованию Windows 11:64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше, с 2 или более ядрами.4 ГБ оперативной памяти.64 ГБ встроенной памяти.Доверенный платформенный модуль (TPM) версии 2.0.Графическая карта, совместимая с DirectX 12 или новее с драйвером WDDM 2.0.Microsoft также сообщила, что пользователям, работающим с Windows в S-режиме, придется выйти из S-режима перед обновлением. На странице совместимости также говорится, что режим S-режим теперь доступен только в Домашней версии Windows 11.Ожидается, что развертывание Windows 11 начнется в конце этого года.