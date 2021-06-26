Приложение для проверки совместимости Windows 11 обновили

Microsoft анонсировала Windows 11 на этой неделе и новая версия Windows должна быть доступна в качестве бесплатного обновления для пользователей, но, к сожалению, не все ПК будут поддерживать этот апдейт. Но, к счастью, компания обновила фирменный софт и теперь вы можете просто установить приложение PC Health Check, чтобы узнать, будет ли поддерживаться ваша система новой ОС.

Приложение PC Health Check получило обновление, в котором вы узнаете, почему ваш компьютер не поддерживается. Этого не было в более ранней версии приложения, которая была доступна несколько дней назад. Поэтому, если вы уже запускали приложение, но не выяснили причину, по которой ваш компьютер не поддерживается Windows 11, вам следует перезапустить приложение. Он сообщит вам, что для него есть обновление. После обновления снова запустите проверку совместимости. Скорее всего ваша система может не проходить проверку совместимости из-за отсутствия модуля TPM 2.0, которого нет почти ни у кого. Но бывают и другие причины, на которые тоже стоит обратить внимание.

Требования к оборудованию Windows 11:
64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше, с 2 или более ядрами.
4 ГБ оперативной памяти.
64 ГБ встроенной памяти.
Доверенный платформенный модуль (TPM) версии 2.0.
Графическая карта, совместимая с DirectX 12 или новее с драйвером WDDM 2.0.

Microsoft также сообщила, что пользователям, работающим с Windows в S-режиме, придется выйти из S-режима перед обновлением. На странице совместимости также говорится, что режим S-режим теперь доступен только в Домашней версии Windows 11.

Ожидается, что развертывание Windows 11 начнется в конце этого года.
Комментарии и отзывы Windows 11
WhatsApp Pay получил одобрение Центральн...
WhatsApp перезапустит свой платежный сервис в Бразилии после того, как первый запуск был быстро остановле...
Объявлена дата выхода планшета Lenovo YO...
Компания Lenovo объявила о том, что топовый планшет Yoga Pad Pro 2021 будет представлен 24 мая. Слухи про...
ASUS представила игровой монитор ROG Str...
Компания ASUS добавила в свой ассортимент мониторов новую модель - ROG Strix XG27AQM. ...
Обзор SVEN MS-2080. Универсальная акусти...
Тестируемая сегодня акустическая система SVEN MS-2080 формата 2.1 выступает универсальной домашней акусти...
Флагман Nubia Z30 показали на рендерах...
Сетевые источники поделились первыми изображениями смартфона Nubia Z30, который еще не был представлен оф...
ZTE LiveBuds SE получил рейтинг IPX4...
Китайский технологический гигант ZTE представила новые TWS наушники. Наушники получили название ZTE LiveB...
Смартфоны ZTE теперь поддерживают 5G Mes...
С каждой новой мобильной беспроводной телекоммуникационной технологией или сетевым стандартом появляются ...
Раскрыт дизайн Samsung Galaxy A22 5G и G...
Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфонов Samsung Galaxy A22 5G и Galaxy A22 4G, кот...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor