Примечания к обновлению 1.0.2 для God of War

God of War получил новое обновление версии 1.0.2. Это обновление вносит в игру только пару исправлений, поэтому игрокам не стоит ожидать серьезных изменений после этого патча. Исправлена ​​ошибка, из-за которой пользователи с процессорами Intel 12-го поколения не могли загрузить игру, не отключив встроенную видеокарту. Исправлена ​​проблема с пользовательским интерфейсом, вызывавшая небольшую утечку памяти. Обновление добавляет сообщение об ошибке при сбое сохранения игры из-за отсутствия папки «Сохраненные игры» или связанной с этим проблемы с разрешениями. Добавлено сообщение об ошибке, когда графический процессор перестает отвечать. Эта ошибка часто возникает из-за проблемы с драйвером или нестабильности из-за разгона.

God of War уже доступна на ПК, PS4 и PS5.
Комментарии и отзывы God of War
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