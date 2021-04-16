Примеры фото на объектив Leica APO-Summicron-M 35mm F/2 ASPH

В сети появились первые снимки, сделанные на представленный в марте объектив Leica APO-Summicron-M 35mm f/2 ASPH. Новинка, предназначенная для камер Leica M, характеризуется фокусным расстоянием 35 мм, конструкцией из 10 элементов в 5 группах, в том числе тремя асферическими элементами, углом поля зрения 62,5°, одиннадцатилепестковой диафрагмой f/2,0-f/16, минимальным расстоянием для фокусировки 30 см, максимальным увеличением 1:5,6, почти полной коррекцией хроматических искажений, резьбой для фильтра 39 мм, диаметром 53 мм, длиной 40,9 мм и массой 320 г. Цена объектива составляет 8195 долларов.

Комментарии и отзывы Leica APO-Summicron-M 35mm F/2 ASPH
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