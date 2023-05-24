Принтеры HP сломались после неудачного апдейта

Компания HP столкнулась с проблемой неудачного обновления прошивки, которое привело к неработоспособности некоторых принтеров по всему миру. Согласно информации, опубликованной изданием Bleeping Computer, неисправная прошивка была выпущена в начале этого месяца, и пользователи, которые установили данное обновление, в итоге увидели на сенсорном экране своего принтера синий экран с ошибкой "83C0000B". На форумах технической поддержки HP пользователи из разных стран задают вопросы по этому вопросу — один из владельцев принтера отмечает, что ошибка синего экрана не позволяет даже получить доступ к сервисному меню устройства. Несколько других клиентов получили информацию, что решение проблемы будет доступно только с 16 мая, но по состоянию на сегодняшний день HP так и не устранила проблему (на момент написания новости 24 мая).

«Наши разработчики прилагают все усилия для устранения ошибки синего экрана, которая затрагивает ограниченное число принтеров серии HP OfficeJet Pro 9020e и HP OfficeJet 8010e. Мы рекомендуем клиентам, столкнувшимся с этой ошибкой, обратиться в нашу службу поддержки для получения помощи», — официально заявили в компании HP. При этом важно отметить, что хотя сама компания HP называет всего две модели принтеров, которые получили неправильное обновление, журналисты издания Bleeping Computer заявляют, что на самом деле перечень куда шире — речь о OfficeJet 9020e, HP OfficeJet Pro 9022e, Pro 9025e, Pro 9020e All-in-One и Pro 9025e All-in-One Printer.
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