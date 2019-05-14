Призовой фонд The International 2019 достиг $11 млн

Призовой фонд The International 2019 по Dota 2 превысил $11 млн через 5 дней и 18 часов после выхода Battle Pass. В 2018 году за это время набрали $8,6 млн, а годом ранее — $7,7 млн.

Изначальный размер призовых, выделенных Valve, составлял $1,6 млн — показатель не менялся с 2012 года. В призовой фонд турнира идет только 25% от средств, вырученных с продаж Боевых пропусков: это значит, что всего пользователи потратили более $44 млн. Ранее The International 2019 поставил рекорд по росту призового фонда за сутки после выхода Battle Pass. За первые 24 часа показатель TI9 обошел предыдущие турниры от Valve на $1,7 млн.