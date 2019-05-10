Призовой фонд The International 2019 достиг 9 млн. долларов

Призовой фонд The International 2019 по Dota 2 вырос до $9 млн. На достижение этой цели ушло два дня и десять часов. Battle Pass к The International 2019 вышел в ночь на 8 мая. 25% от вырученных с его продаж средств идут в призовой фонд. Боевой пропуск можно купить в трех версиях: с первым уровнем за $10, с 50-м уровнем за $30 и с 100-м уровнем за $45. Дополнительная прокачка стоит по $10 за каждые 24 уровня.

За улучшение Боевого пропуска игроки получают бонусы — сокровищницы, косметические предметы, фразы для чата и другое.