Проблемы с почками у мужчин

2018-06-11, Автор - Ленар Хайруллин; [83]

Часто проблемы с урологией, такие как недержание и инфекция мочевого пузыря, связаны с женщинами. В то время как женщины часто сталкиваются с этими проблемами, мужчины могут страдать от них намного чаще. Если проблема достаточно серьезная, это может повлиять на самооценку, уверенность и качество жизни человека. Подробнее о том, как проходит лечение можно прочесть здесь: http://medcity.ua/services/urologiya/. Рассмотрим самые распространенные урологические проблемы.

Инфекция мочевыводящих путей. Инфекции мочевыводящих путей появляются тогда, когда бактерии попадают в мочевыводящие пути и не выводятся естественным путем. При ИМП человек чувствует жжение, зуд или боль во время мочеиспускания. Пациент также можете испытывать недержание, а моча может иметь резкий запах или даже содержать кровь. В любом из этих случаев вы должны обратиться к врачу. В качестве лечения, скорее всего, будет назначен курс антибиотиков для борьбы с бактериями и можете также принять обезболивающее. Чтобы предотвратить ИМП, пейте много жидкости и посещайте туалет при необходимости, не терпите дольше, чем требуется.

Эректильная дисфункция. Этот недуг может оказаться крайне неприятным для мужчин. Проблема возникает, когда мужчина не может достичь или сохранить эрекцию во время полового акта. Это может быть связано с беспокойством и стрессом, но также может быть связано с несколькими физическими проблемами, такими как диабет. Это заболевание свойственно более взрослым людям, но может настигнуть и молодых мужчин. Для начала врач должен исключить основные проблемы здоровья, которые могут способствовать поддержанию этой проблемы. Кроме того, может потребоваться тестирование, чтобы исключить в качестве причины низкий уровень тестостерона. Наконец, ваш врач может поощрять регулярные упражнения для улучшения симптомов.

Специалисты также настоятельно рекомендуют проходить обследования у проктолога (записаться можно, например, здесь: http://medcity.ua/services/proktologiya/). Свяжитесь с нашими консультантами, получив ответы на беспокоящие вас вопросы. Только своевременное лечение может помочь предотвратить плачевные для здоровья последствия. Мы готовы помочь и поддержать каждого пациента, предоставив ему профессиональное лечение с использованием инновационных технологий. Позаботьтесь о своем здоровье, а мы поможем вам в этом. После обращения к врачу, вы получите список анализов и направления на необходимые диагностические обследования для выявления причин плохого самочувствия. Внимательно следуйте указаниям лечащего врача, если хотите вернуть здоровье и хорошее самочувствие.


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