Процессор AMD Ryzen 3 2300X появился в коробочном исполнении

Профильное издание Tech ARP сообщило о том, что с начала марта компания AMD начнет розничные продажи коробочного исполнения процессора Ryzen 3 2300X, который был выпущен еще в позапрошлом году. Пока новинка будет доступна на рынках Малайзии и Австралии по цене в 298 ринггитов и 336 австралийских долларов. В пересчете на американскую валюту это составляет около 69 долларов. В России OEM-версию данного процессора можно найти за шесть тысяч рублей.

Напомним, что перед нами чип, который характеризуется архитектурой Zen+, 12-нанометровой технологией производства, четырьмя ядрами и четырьмя потоками, частотами от 3,5 ГГц до 4,0 ГГц, свободным множителем, поддержкой двухканальной памяти типа DDR4-2933 и интерфейса PCI Express 3.0, разъемом Socket AM4, а также TDP не более 65 Вт.