Процессор AMD Ryzen 3 3100 разогнали почти до 6,0 ГГц

В сети появились первые обзоры бюджетного процессора Ryzen 3 3100, который, судя по всему, имеет очень высокий разгонный потенциал. Известный тайваньский энтузиаст TSAIK взял системную плату MSI X570 Tomahawk и разогнал чип Ryzen 3 3100 до 5924 МГц с использованием жидкого азота. На данной частоте работали четыре ядра и восемь потоков. Напомним, что в конце прошлого года тот же TSAIK разогнал до 6042 МГц чип Ryzen 9 3950X, в котором были активны все 16 ядер и 32 потока. Также сегодня бразильский оверклокер NoMS разогнал процессор Ryzen 3 3300X до частот свыше 4,5 ГГц при напряжении не более 1,4 В, а это очень приличный результат.