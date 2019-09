Процессор AMD Ryzen 5 3500X опередил Intel Core i5-9400F

В сети опубликовали первый обзор и распаковку очень интересного шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 3500X. На видео ожидаемую новинку сравнивают в тестах с его более дорогим прямым конкурентом Intel Core i5-9400F. Что до комплекта поставки, то здесь все предсказуемо: упаковка из картона, процессор и фирменный кулер Wraith Stealth.

В CPU-Z Ryzen 5 3500X набрал 476,3 и 2774,9 баллов в одноядерном и и многоядерном тестированиях, а CPU Intel – 451,4 и 2568,2 балла. Сборка с Ryzen 5 3500X, материнской платой MSI B450M Mortar Max, 16 ГБ ОЗУ и графикой GeForce GTX 1660 показала в играх при разрешении Full HD такие результаты: Assassin’s Creed Odyssey – 65 FPS в среднем, PUBG – 80 FPS, Shadow of The Tomb Raider – 77 FPS, World War Z – 126 FPS, League of Legends – 180 FPS.