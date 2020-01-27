Процессор AMD Ryzen 7 3800X подешевел на 60 долларов

Ни для кого не секрет, что представленные прошлым летом процессоры AMD Ryzen 3000 вызвали большой ажиотаж за счет нового техпроцесса и микроархитектуры. На старте продаж новинки было тяжело купить, но вскоре CPU стали доступны для покупки, а сегодня стало известно об их удешевлении. Итак, в США 12-ядерный Ryzen 9 3900X предлагают за 470 долларов вместо 500 долларов на старте, 8-ядерный Ryzen 7 3800X доступен за 340 долларов, что аж на 60 долларов дешевле изначальной цены. Ryzen 5 3600 подешевел на 20 долларов и теперь продается за 180 долларов, а Ryzen 5 3600X – доступен за 240 долларов вместо 250. Ожидается, что в ближайшее время процессоры подешевеют и в других странах.